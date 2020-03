Novo coronavírus: recomendações e medidas de prevenção

Os viajantes regressados de áreas com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus, como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão, que apresentarem sintomas sugestivos de doença respiratória, não devem deslocar-se a um serviço de saúde, devendo contactar o SNS 24, através do número 808 24 24 24, e seguir as orientações que lhe forem transmitidas através da linha de atendimento do Serviço Nacional de Saúde.

O que é um coronavírus?

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia.

O que é este novo coronavírus?

O novo coronavírus (COVID-19) foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhecida.

Como se transmite?

Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa foi confirmada. No entanto, não se conhecem ainda mais pormenores.

Quais os sinais e sintomas?

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda, como febre, tosse e dificuldade respiratória.

Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte.

Qual o risco?

A avaliação de risco encontra-se em atualização permanente, de acordo com a evolução do surto.

Existe uma vacina?

Não existe vacina. Sendo um novo vírus, estão em curso as investigações para o seu desenvolvimento.

Existe tratamento?

O tratamento para a infeção por este novo coronavírus é dirigido aos sinais e sintomas apresentados.

Como me posso proteger?

Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de higiene e etiqueta respiratória para reduzir a exposição e transmissão da doença:

- Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel no lixo);

- Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com pessoas doentes;

- Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória.

Necessito de usar máscara facial se estiver em público?

De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado o uso de máscara para proteção individual, exceto nas seguintes situações:

- pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro);

- suspeitos de infeção por COVID-19;

- pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção por COVID-19.

Como viajante,

o que devo fazer?

O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomenda aos portugueses o seguinte:

å Que não façam viagens não essenciais à China

- Que não realizem excursões, visitas de estudo ou outras deslocações de estudantes a Itália

- Que as pessoas que estejam em viagens a Itália cumpram as recomendações e sigam as informações das autoridades italianas e tomem as medidas de segurança adequadas

- No caso específico do Irão, tendo em conta a suspensão de voos, as pessoas em viagem a esse país devem antecipar o seu regresso

- Quem viajar para áreas com transmissão comunitária ativa deve seguir as recomendações das autoridades de saúde, adotar medidas de etiqueta respiratória, lavar frequentemente as mãos e evitar o contacto próximo com pessoas que apresentem sintomas de infeção respiratória.

E se regressar a Portugal de uma viagem, o que devo fazer?

Todas as pessoas que regressem de uma área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus, como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão, a Direção-Geral da Saúde, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, aconselha a adoção de medidas nos 14 dias após o regresso:

- Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória;

- Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;

- Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolvem sintomas (febre, tosse ou dificuldade respiratória);

- Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não se deslocar de imediato aos serviços de saúde;

- Telefonar antes para o SNS24 (808 24 24 24) e seguir as suas orientações.

Recomenda-se também:

- Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos;

- Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, antes das refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;

- Usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;

- Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;

- Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;

- Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;

- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias;

- Nos 14 dias após o regresso: promover o distanciamento social, nomeadamente, não permanecendo em locais muito frequentados e fechados, sem absoluta necessidade (exceto atividades letivas e profissionais); evitar cumprimentos com contacto físico.

Estas medidas enquadram-se na Emergência de Saúde Pública Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, na sequência da epidemia por um novo coronavírus. Os Países aumentaram a sua vigilância para diagnosticar rapidamente possíveis novos casos de COVID-19.

Fonte: Direção-Geral da Saúde