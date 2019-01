REGISTE-SE www.sns.gov.pt/cidadao/

COMO EFETUAR A SUA INSCRIÇÃO

1 - Aceda ao site www.sns.gov.pt/cidadao/ e clique em “Área do Cidadão - Inscrição/Acesso”

2 - Clique em “Registe-se Agora”

3 - Efetue o registo com os seus dados

4 - Entre no site www.sns.gov.pt/cidadao/ clique em “Área do Cidadão - Inscrição/Acesso” e aceda com o seu

número de utente ou faça a autenticação com o seu cartão do cidadão

NA SUA ÁREA PESSOAL PODE

Marcar Consultas

Renovar a Medicação habitual

Ter acesso ao Guia de Tratamento

Consultar o Boletim de Vacinas digital

Consultar Registos Clínicos

Ter acesso ao Testamento Vital

Partilhar informação com os

profissionais de Saúde

Pedir a isenção de taxas moderadoras