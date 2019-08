Acessórios de palhinha para usar no Verão

Artesanato e Verão têm tudo a ver, já que apresentam uma certa “leveza” tão desejada para esta estação do ano. E os acessórios de palha estão aí para o provar.

A palha está na moda, numa clara declaração de amor ao estilo mais natural, em carteiras, chapéus, cintos, pulseiras…

As carteiras de palha vão muito além dos looks de praia e ganham também espaço no dia a dia na cidade.

Há carteiras de vários feitios, tamanhos (redondas, quadradas, grandes, pequenas) e estilos, desde o saco de praia, a “clutchs” e também outros modelos que se podem levar para o trabalho e ainda modelos que combinam bem com um belo look para uma festa.

Apesar de habitualmente usarmos uma carteira de palha para looks mais fluídos e despretensiosos, ela funciona muito bem para quebrar a rigidez de looks mais formais, principalmente as de modelos bem estruturados, cores neutras e monocromáticas.

Usada em um contexto urbano, a carteira de palha transmite ousadia, criatividade e personalidade. As carteiras de palhinha podem ser usadas em vários looks e combinadas com jeans, vestidos (compridos e curtos), de preferência com florezinhas, calções, looks mais “sérios” com um blazer e mesmo um vestido de festa.

Outro acessório indispensável para manter o estilo no Verão é o chapéu de palha. Não há “blogger”, “it girl”, “fashionista” ou uma mulher que adore moda, que não tenha um chapéu de palha, nem que seja apenas para ir à praia ou à piscina. Afinal, o chapéu é um dos acessórios indispensáveis nas férias. A intenção inicial é para proteger do sol, mas na verdade, sabemos que é principalmente “para o estilo”!

Os chapéus de palha trans-

portam-nos, também, imediatamente para o “mood” férias. E quando estamos de férias, estamos geralmente mais relaxados e felizes! Então, use e abuse deste acessório!

Para escolher o chapéu certo, comece por optar por um que a faça sentir-se confortável, linda, elegante e super confiante e tranquila. Outro item a ter em linha de conta é a escolha do tamanho das abas que deve combinar com o look. Abas redondas e grandes combinam com looks para praia, por outro lado abas curtas combinam melhor para looks urbanos.

Para um look mais leve e “cool” pode ainda apostar em cintos de palha, pulseiras e mesmo sapatos. A verdade é que o Verão, combina bem com estes materiais de cor neutra.

Por isso, trouxe algumas sugestões de acessórios em palha e ráfia para que esteja bonita e na moda durante este Verão.

* Consultora de Imagem