Como vestir elegante nas festas de Verão - Dicas essenciais para fazer as escolhas mais acertadas

Estamos em plena época de festas, seja casamentos, baptizados ou outras celebrações festivas. Com os convites para as festas, chega a eterna questão crucial para os convidados: o que vou vestir?

Sendo uma cerimónia no Verão as opções são muitas, mas ainda assim há que ter alguns cuidados na escolha para optar por peças frescas, sem, no entanto, comprometer a elegância.

Ao escolher a indumentária para uma cerimónia no Verão há alguns critérios que se deve ter em consideração para manter a elegância que a ocasião exige:

• Optar por tecidos leves e respiráveis, para evitar o calor durante a cerimónia (isto é válido para homens e mulheres)

• No caso das senhoras, uma boa ideia pode ser apostar em vestidos longos, de tecidos leves (como seda, algodão ou linho), que permitam que se sinta fresca e confortável durante toda a festa. Para os homens, o ideal é que vistam por camadas, para evitar a transpiração excessiva

• Para os homens que não são grande apreciadores de gravatas ou laços, nas cerimónias de Verão podem deixar de lado estes acessórios e apostar num look mais casual chic, apenas com um blazer ou casaco. Isto – claro! – desde que o dress code não exija gravata ou laço

• Às senhoras não podem faltar os saltos, e sendo uma cerimónia no Verão pode optar por “stilletos” ou sandálias.

A regra número um para uma festa, passa por saber se existe um “Dress Code” específico para a cerimónia. Alguns convites indicam o traje pretendido (black tie, casual, formal…). Há ainda quem peça aos convidados para se vestirem de uma determinada cor, por exemplo. Nestes casos assim como no “Dress Code”, deve seguir a indicação e seguir as regras.

Quais são os principais “Dress Code”?

Casual

Neste caso pode ir vestida/o de forma mais descontraída, mas com gosto, claro! Normalmente, este tipo de festa acontece durante o dia, muitas vezes ao ar livre, num jardim ou na praia. Trata-se de um evento despretensioso, que dá prioridade á comodidade dos convidados.

Os homens podem ir de jeans, pólo ou camisa de manga curta. No que diz respeito ao calçado, podem ir de ténis, ou sapatos desportivos.

As senhoras devem ir com um vestido ou saia casual, mas podem optar por levar umas calças de tecido leve ou de ganga. Neste caso, a mulher não deve usar acessórios muito chamativos e deve optar por calçado cómodo. As sandálias são perfeitas e dão um ar de elegância e feminilidade. Devem evitar calções de ganga, saia muito curta e roupa muito colada ao corpo. O algodão é o tecido ideal para usar nos eventos casuais.

Exemplos de eventos casuais:

• Almoço ou reunião de amigos

• Evento desportivo

• Eventos de dia, pouco formal e mais relaxado

Cocktail

O “Dress Code” para um cocktail é um pouco mais formal que o anterior. Aplica-se para eventos de dia, tarde e tarde/noite.

Os homens devem optar por camisa e calças. Podem levar um blazer. Não é necessário usar gravata.

As senhoras podem usar um vestido curto ou uma saia e blusa elegante. Nos cocktails é imprescindível o uso de saltos altos.

Exemplos de eventos:

• Casamento de dia

• Baptizado

• Inauguração

• Casamento na praia

• Eventos de dia

• Eventos em jardins

Formal

Um evento formal acontece à noite e, geralmente, é elegante e chamativo. Para ir de acordo, deve vestir-se de forma mais cuidada do que se fosse para um coktail. Opte por usar tecidos mais brilhantes, pedraria ou aplicações.

Os homens devem ir de fato e gravata. É importante que escolha tecidos e acabamentos de melhor qualidade do que aqueles que escolheria para ir um cocktail.

As senhoras devem optar por vestido comprido, saltos-altos e acessórios de noite.

Exemplos de eventos:

• Casamento à noite

• Aniversário de casamento

• Eventos de noite, elegantes

Etiqueta

Este código é reservado para eventos nocturnos e de grande elegância, onde a roupa é uma parte importante do conceito do evento.

Ele: Smoking.

Ela: Vestido comprido, tecidos elegantes e finos, saltos e acessórios finos.

Exemplos de eventos:

• Jantar de gala

• Boda muito elegante

• Eventos nocturnos em espaços fechados (nem sempre, mas na maioria das vezes)

Etiqueta rigorosa

Na realidade, não há muitos eventos de etiqueta rigorosa, mas quando há, devem ser levados muito a sério, Peles, joias, maquilhagem, penteado, vestido e saltos altos espetaculares são obrigatórios.

Nada de bijutarias!

Ele deve ir de smoking ou fraque

Ela de vestido comprido e muito elegante.

Exemplos de eventos:

• Casamento

• Jantar de gala

• Boda muito elegante