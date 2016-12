Contos de Natal? Possivelmente, sim.

Manuel Vaz Pires

Numa tarde de sol nos idos de 51, Manuel dos Santos, talvez o nosso melhor “diestro”,acabou a sua lide, no Campo Pequeno, com estocada final. Foi notícia no país. E logo de manhã, o Ministro do Interior, suponho que Trigo de Negreiros, descrevia o acontecimento a Oliveira Salazar com pormenores e apreciações do tipo: que não podia ser, que além de um acto selvático era uma afronta; que era um manifesto desrespeito pelas leis da República; que era um incitamento à insurreição, etc, etc, etc, assim interpretava o Ministro a forma como Manuel dos Santos encerrou a sua “faena”. Salazar, que gostava dos touros de morte mas fazendo disso segredo, ouviu de forma despreocupada a exposição e no fim, já agastado com o rol das acusações lançou-lhe a pergunta: “mas ao menos ele matou-o bem?”

É curioso ver que um homem tão sóbrio, tão exigente com os outros no cumprimento das normas instituídas, que gostava de dar de si próprio a imagem da lei e sua observância, tivesse tido, perante este ilícito criminal, uma atitude de quase aprovação. Este quase paradoxo é revelador da faceta humana que mesmo os ditadores, por mais empedernidos que sejam, também têm. Mas Salazar é pródigo em paradoxos. Dizem, até, que nunca quis ser Presidente da República (é verdade que nunca precisou de o ser para mandar absolutamente – que o diga Craveiro Lopes) pelo facto de ser… monárquico.

Outro apontamento que mostra o antagonismo (paradoxo) entre o homem e o estadista é a desinteligência com António Ferro. António Ferro era um homem culto (chegou a editar um número da revista Orpheu, onde escreviam Pessoa e Sá Carneiro entre outros) mas que numa certa fase pôs a cultura ao serviço da ideologia. Era o homem da propaganda do regime, do Fandango, do Vira, do Corridinho, do SNI, da FNAT, da Casa Portuguesa, da alegria no trabalho, da Aldeia mais Portuguesa, das Pousadas, do Cinema nas Aldeias (a que, sem pudor, chamavam mesmo propaganda). Era o rosto daquilo que os seus detratores chamaram o “Nacional-Porreirismo” e a sua política cultural era uma réplica do “pão e circo” de Júlio Cesar, se bem que aqui era mais circo. Ferro depressa viu que o Fado não pertencia ao quadro de valores culturais que ele próprio tinha selecionado para promoção e divulgação do regime. O Fado, uma música triste, que questiona sem esperança, que lamenta com dor, que fala sempre de um futuro negro e sem remédio, dolente, fatalista, que lamentava, que questionava, era tudo o que ele não queria ver por perto. Então vai tentar que não seja cantado em actos com tutela oficial, que não seja passado na Emissora Nacional, que no mínimo seja votado ao ostracismo quando não silenciado. Esbarrou com Salazar, que gostava muito de Fado e sobretudo de Amália. (O factor humano a atraiçoar a ideologia)