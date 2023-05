A DECISÃO CERTA (PELOS MOTIVOS ERRADOS)

Não há como escondê-lo, mascará-lo ou escamoteá-lo: tudo no Ministério das Infraestruturas esteve mal. Tal como Marcelo adequada, oportuna e oportunisticamente veio declarar. Como é que é possível existir, na equipa ministerial alguém, a quem são atribuídas funções relevantes num dossier tão sensível como o da TAP é que seja capaz de um comportamento absolutamente reprovável como o de Frederico Pinheiro? Mas, antes disso, se este é o exemplo do recrutamento dos ministros de António Costa para cargos desta natureza, como serão os que ocupam lugares menos proeminentes, mas, mesmo assim, com responsabilidades capazes de prejudicarem (por incompetência, ignorância ou mau feitio) o interesse público? Mesmo suspeitando que há ainda muito por escla- recer neste rocambolesco episódio da política caseira, tudo quanto se sabe é tão mau que até o que podia estar bem, não está. Comecemos pelas notas. Diz o adjunto que o ministro queria esconder as notas, diz o ministro que as desconhecia até lhe ter sido comunicado a sua existência. Como assim? Então João Galamba não viu o seu adjunto a digitar “coisas” no computador? Ou pensou que o colaborador estava entretido a jogar, a enviar e-mails ou a dialogar em algum chat? Não vou comentar o recurso ao SIS para recupe- rar um computador portátil. Deixo aos entendidos a escalpelização da legalidade da forma como foi requisitada a sua interven- ção. O meu foco é outro. O membro do gabinete tem direito a recuperar informação do equipamento que lhe foi atribuído? Tem. Se a devia ter ali ou não é outra questão, mas, tendo-a é sua e deve ser-lhe disponibilizada. E pode levar, por arrasto, um documento classificado? Não. O problema neste caso, é outro. Como é possível que um documento classificado pelo Estado esteja num computador portátil acessível a um colaborador? É esse o nível de segurança das informações secretas deste governo? O ministro tinha razões para demitir o seu adjunto? Provavelmente sim. Ou não. Seja como for, não é aceitável num estado democrático demitir alguém por telefone e sem o ouvir. Coisa diferente seria suspendê-lo de funções! Está, aliás, ainda por esclarecer quem fala verdade (porque um deles mente e tanto pode ser um como o outro) sobre o “leitmotiv” deste caso, quem e quando conhecia a existência das notas e quem, nessa altura pretendia, efetivamente entregá-las à CPI da TAP. Andou mal o ministro? Muito mal. A única coisa que fez bem foi o pedido de demissão. Porém, António Costa fez muito bem ao recusá-la. Não lhe restava outra alternativa. Aceitá-la seria deixar que o seu governo passasse a ser telecomandado a partir de Belém. Perdia a capacidade de liderança e deixava de ser respeitado pelos ministros que, pres- tando-lhe contas, como é devido, teriam sempre de ter em conta a apreciação e juízo presidenciais. E isso seria demasiado grave, não só para o Governo, mas para o País!