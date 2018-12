Deitaram o Pai Natal no presépio no lugar do Menino Jesus

Arrancaram o Menino do regaço da Virgem Maria, Sua mãe

subtraíram-No ao abraço de São José, Seu pai

e puseram a criança nua

a dormir ao relento

numa noite fria

no meio da rua

Quem?

Os donos do mundo, quem haveria de ser?

e todos nós também que estamos a promover

tão desalmado acontecimento

embora sem o saber

Arregimentaram depois um machucho velho

barbudo, imundo, anafado

que apelidaram de Pai Natal à margem do Evangelho

converteram-no em mito comercial

e deitaram-no na manjedoura vazia

para vender a palha do berço sagrado

e o esterco do curral da apostasia

Que Deus nos valha!

O vento da guerra perpassa agora por toda a Terra

e a Paz jaz sepultada em túmulos de dor

lado a lado com o Amor

Na Europa governada por pilatos devassos

relapsos, cobardes, coniventes

já livremente acometem os ogres de Herodes

e demais facínoras dementes

que escarnecem da Virgem Maria

tratam São José com aleivosia

vilipendiam Cristo e a Cruz

e assassinam santos inocentes

tentando matar à nascença a Divina Criança

o pequenino Jesus

É tempo de choro e de ranger de dentes

de clamor e indignação

para quantos em cujo coração

ainda pulsam o Amor e a Liberdade

Já esmorece a luz da Esperança

já enfraquece a força da Verdade

já a democracia dá sinais de derrota

impera a corrupção

De novo chora a Nação

tarda a revolta da Razão

Ó povo! É a hora!

Boas Festas

Este texto não se conforma com o novo Acordo Ortográfico.