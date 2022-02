Erros de pronúncia

Se estão a ler este texto com recurso a uma ferramenta de tradução, abandonem. Não é nenhum tipo de discriminação. Só que isto só faz sentido em Português. Estou apenas a poupar-vos tempo. E “time is money”, como diz o povo.

Brincadeiras à parte, feita a depuração, ficamos a sós. De falante da língua portuguesa para falante da língua portuguesa. Pareceu-me ligeiramente romântico, posto assim. E fiquei até agoniada, com tanto mel que escorre desta relação cronista-leitor. Deve ser do raio do mês do amor, que me está a deixar avariada. Tive que parar de digitar para ir vomitar. Agora já estou bem, obrigada. Subiram-me os açúcares em demasiada, não fui capaz de me aguentar a esta bronca. Que enjoo!

É que eu sou mais das ferroadas do que dos favos. E, já que estamos a falar de insectos que picam e fazem maleita, fica mais um aviso - hoje vamos mexer num vespeiro.

O amor está a destruir-nos. A nível de ortografia e de dicção. O amor pode vir a ser, de acordo com esta especialista que vos escreve, o final do legado de Camões. Dramático? Drama são todos os diminutivos que chamam à vossa cara-metade, a maneira como os escrevem e a vozinha ridícula com que os dizem. À vossa cara-metade ou a quem dedicam a vossa maior atenção. Maior, não toda. Retenham esta ideia. Vai fazer falta mais adiante.

Porque às vezes há um ser que, quando entra no mesmo espaço onde nós estamos, faz sair o ar todo, até custa respirar. E o que importa quem mais está ali? O epicentro passa a estar mapeado. “Quando estás, não há para mais ninguém”. Já alguma vez esta frase terá sido dita. Com muito álcool à mistura, claro. Mas, quando não está... bem... Há sempre quem esteja. Temos os estrangeirismos. “Sweetie”, que podia ser só um “querido/querida”. Depois há o “love”, “baby”, “babe” e outros tantos que me fazem entrar no “Brilhantina” e libertar a Sandy que há em mim, perdida nos refegos.

Procurei uma lista destas alcunhas. Para eles, entre as mais comuns estão “Rei” (e aqui nasce uma frase de engate épica que posso usar - “se queres que te chame Rei, casa comigo”. Vou experimentar mal possa. Depois conto), “Coração”, “Sonho”, “Encantado” (presunçoso), “Pudim” (por favor, não usem esta em público). Para elas, claro, “Princesa”, “Flor”, “Gatinha”, “Boneca” ou “Pêssego” (e isto faz-me lembrar que, certa vez, me comparei a esta fruta - redondinha, fofa e com boa cor).

Dizemos estas barbaridades como se estivéssemos a dirigir-nos a uma horda de bebés de fralda ou como se tivéssemos uma deficiência na fala. E porquê escrever “lindo” quando podemos escrever “windo” e encher tudo de bonecada?

De propósito, guardei o mais comum para o fim. “Mor”. Redução de “amor”. Curioso, o que é para dar sem limite é o que encurtamos. Mor |ô|. Ajuda para saber como se pronunciar. Porque, neste idioma traiçoeiro, temos também o Mor |ó|. Redução, sim, mas de “maior”.

No outro dia vi uma publicação nas redes sociais que dizia “Parabéns, mor”. Aliás, vejo quase todos os dias. Só que nunca ninguém deixa indicação de como se lê aquilo que escreveu. Por isso, se um dia descobrirem que quem vos escrevia “mor” andava com mais 20 pessoas além da vossa “relação”, não lhe chamem nomes feios nem lhe dediquem ódio. Se calhar, foi só um erro de pronúncia, e nunca ninguém vos enganou.