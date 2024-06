ESTOU SEMPRE DOENTE, E AGORA?

Tem estado muitas vezes constipado e doente? Quantas vezes já procurou por so- luções para fortalecer o seu sistema imunológico? Muitas são as promessas disponíveis na internet, em jornais ou revistas, como shots de gengibre, algas, chá de casca de cenoura, limão ou canela. Ninguém quer estar constantemente doente, por isso todas essas promessas são muito tentadoras, e quem sou eu para recusar? A verdade é que, pensamos muitas vezes no sistema imunológico de uma forma errada. O sistema imunológico não é como um cérebro que precisa de estímulo ou um músculo que podemos exercitar. Em vez de o tentarmos estimular, podemos e devemos evitar comportamentos que o suprimem, como por exemplo, fumar, beber álcool em excesso, uma alimentação pobre em nutrientes, o stress, pro- blemas de sono, falta de atividade física e tantos outros maus hábitos que diariamente praticamos. O sistema imunológico é altamente complexo, protegendo-nos das agressões a que estamos expostos diariamente, quer sejam bactérias, fungos ou vírus. Simplificando, este funciona como uma rede de segurança que protege o nosso corpo e é composto por vários órgãos e pelos tão falados leucócitos ou glóbulos brancos. Esses leucócitos que circulam no nosso corpo são os nossos guarda-costas, estando uns mais focados nas bactérias, outros nos fungos e outros nos vírus. Mas todos têm uma missão comum: garantir que qualquer ameaça à nossa saúde é rapidamente combatida e eliminada. No entanto, não há respostas milagrosas, mas há cuidados que deve ter diariamente e que podem ajudar o seu sistema imunológico a funcionar normalmente e a estar preparado para combater todas essas infeções, tais como: encontrar estratégias de gerir o stress, comer de forma saudável, dormir bem, evitar comportamentos nocivos como fumar ou excesso de consumo de álcool, praticar atividade física e ter as vacinas em dia. Particularizando, é importante reforçar a alimentação saudável, equilibrada, completa, pouco processada e com poucos açúcares, de modo a assegurar que a dieta satisfaz todas as necessidades nutricionais. Assim, alimentos ricos em vitamina C como, citrinos (laranja, limão, tangerina…), kiwi, pimento, agrião, papaia, morango, batata, brócolos; alimentos ricos em vitamina D como, peixe, carne, ovos e produtos láteos; e alimentos ricos em zinco tais como, frutos secos (amêndoas, nozes, amendoim), sementes de sésamo, sementes de abóbora, gérmen de trigo e cereais fortificados, são fundamentais para contribuir para uma melhor e mais otimizada resposta imunológica e devem fazer parte da sua rotina alimentar diária. Tem ao seu alcance as ferramentas e mudanças que pode e deve começar hoje a implementar no seu dia a dia, mas se sente que está sempre doente ou constantemente com infeções deve procurar o seu médico de família para tentar perceber o que está a provocar esse quadro.

Daniela Bento

Médica