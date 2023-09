EXERCÍCIO FÍSICO E PELE

Não é segredo que a atividade física proporciona inúmeros benefícios. A prática regular de exercício físico tem um grande impacto na qualidade de vida e está comprovado que toda a atividade física, independentemente da duração, tem impacto positivo na saúde - alguma atividade é melhor que nenhuma atividade! E quais são os benefícios? Melhoria da qualidade do sono, aumento da energia e melhoria do humor, melhor adesão à prática de uma alimentação saudável, auxílio na perda de peso, redução do stress e ansiedade, melhoria das funções cognitivas (concentração, memória), da função respiratória, do funcionamento intestinal, fortalecimento dos ossos, articulações e músculos e (para surpresa de muitos) diminui o risco de demência, depressão, doenças cardiovasculares (AVC, enfarte), diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia e alguns cancros. Para além de tudo isto, um grande bónus: proporciona uma melhoria da qualidade da pele. E como é que isto acontece? O exercício físico produz antioxidantes que combatem os radicais livres, que são prejudiciais para a saúde da pele. Aumenta também o fluxo sanguíneo e, consequentemente, o aporte de nutrientes e oxigénio para todos os tecidos, inclusive a pele, deixando-a mais hidratada, macia e melhorando a sua textura. A prática de musculação, por exemplo, é capaz de incentivar a produção de hormonas que possuem uma ação antienvelhecimento. O suor produzido durante o exercício ajuda a eliminar toxinas do corpo, incluindo aquelas que afetam negativamente a sua pele. O exercício físico diminui também o nível de cortisol (a hormona do stress que lhe falei na semana passada), que está relacionado com o aumento de oleosidade e diminuição da produção natural de ácido hialurónico na pele. Assim, melhora a elasticidade, ajuda no controlo de oleosidade e acne. Ocorre também libertação de endorfinas, conhecidas como hormonas do bem-estar, que ajudam a reduzir o stress e ansiedade prejudiciais à sua pele. A prática de atividade física reflete-se na qualidade do sono e, sendo nesse período que as células da pele regeneram, consequentemente melhora a aparência da pele. Aliado a todos estes benefícios, o exercício estimula ainda a produção de colagénio, uma proteína essencial para a elasticidade e firmeza da pele. Agora percebe a importância da atividade física para a saúde da sua pele. Não existe uma atividade específica que ajude mais, ou menos. Todas as atividades são válidas e o benefício é ainda maior se houver uma combinação de várias modalidades. Existem diferentes tipos de atividade física: aeróbica, resistência, equilíbrio e flexibilidade. Tente encontrar uma atividade que combine mais consigo e com o seu estilo de vida. Se é daqueles que tem por hábito desculpar-se com a falta de tempo… tenho a solução para si! As caminhadas (um tipo de atividade aeróbica) são um exemplo que facilmente podemos incluir na nossa rotina diária e, por isso, vou explicar-lhe o tempo e frequência recomendados para este tipo de atividade então: considerando Indivíduos Saudáveis, recomenda-se a prática de Exercício físico aeróbico (onde se inclui caminhada, corrida, dança, natação, etc.) com uma frequência de 5x por semana, durante 30-60 min e com intensidade moderada OU então 3x semana durante 20 min com uma intensidade elevada. E como avaliar a intensidade do exercício? Na Intensidade moderada é capaz de falar, mas não de cantar; enquanto que na intensidade elevada é incapaz de falar. Como adaptar os cuidados de rosto ao exercício físico? Caso o realize de manhã, deve colocar protetor solar previamente, especialmente se a atividade for realizada ao ar livre. Se o praticar ao final do dia, deve desmaquilhar-se antes, se for o caso. Cuide do seu corpo e da sua mente! Todo o estímulo é positivo.

Marta Fernandes (Médica especializada em medicina estética)