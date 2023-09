FERNÃO MENDES, O VELHO (O PRIMEIRO BRAGANÇÃO… OU NÃO…)

Fernão Mendes, o Velho, sucedeu a Mendo Alanes (ou Alão), filho de Alano, conde de Nantes de onde veio antes de tomar para si os vastos territórios adjacentes ao poderoso e influente Mosteiro de Castro de Avelãs, casado com Joana Ardzrouni, princesa arménia do reino da Vaspuracânia. Por ter nascido nos territórios paternos de Benquerença, sucedânea da romana Brigantia, de onde houve nome a actual cidade de Bragança, é, o dito Fernão, justamente considerado, o primeiro braganção. Foi, nessa qualidade, homenageado pelo município brigantino, no verão de 2019. Não tenho qualquer informação que me possa justificar a razão de ser dessa data, mas há de ter sido uma decisão devidamente avaliada e ponderada pelos decisores autárquicos. Faria, talvez, mais sentido comemorar o milénio do seu nascimento… mas este, de acordo com os registos conhecidos só se cumpre em 2030, muito para além do mandato da atual equipa autárquica. Porém… O casamento de Mendo com Joana aconteceu por volta do ano de 1020 (talvez 1021 ou 1022) por ocasião da peregrinação feita a Santiago de Compostela do rei arménio João Sinequerim. Seria expectável que tivessem tido descendência antes do início da década de trinta. E, na verdade, assim foi. Em 1023 ou 1024 nasceu Ouroana Mendes da união do bretão Mendo e da arménia Joana. Ela é, efetivamente, a primeira criatura que, há mil anos, inaugurou a “dinastia” de onde haveriam de nascer as mulheres e os homens que viriam a formar a Casa de Bragança. Celebrar esse acontecimento milenar é algo que, a não ser feito agora, só voltará a ter justificação em 3023 ou 3024, muito para lá do natural horizonte de vida de qualquer um de nós. Quem ficou para a história foi, sem dúvida, o seu irmão, Fernão Mendes, mas esse culto da supremacia masculina pertence já ao passado. Estou certo que a edilidade brigantina não vai perder a oportunidade de incluir na história das festas da cidade, um contributo para o crescente abandono da vetusta e obsoleta misoginia, que marcou os tempos idos. Não duvido que a vereadora da cultura, por causa destes valores e, sobretudo, por ser mulher, não deixará de abraçar e promover esta causa, com a dignidade e grandeza merecidas. A lei que estabeleceu uma quota para a participação feminina nas listas candidatas às autarquias foi feita, precisamente para que elas pudessem pontuar a governação com valores que rompem a desconsideração sofrida, no passado, pelas mulheres. Acrescentando à oportunidade irrepetível da celebração milenar, a Câmara de Bragança não vai, certamente, desperdiçar a boa vontade e disponibilidade de cooperação com a Associação de Amizade Portugal Arménia (metade do sangue fundador, veio dessas paragens) já manifestada pelo seu Presidente, Vahé Mkhitarian, muito empenhado em reforçar os laços seculares através de celebrações conjuntas, geminações e atividades culturais com especial referência para a possibilidade de atuação, na capital do nordeste, da Orquestra de Câmara Consonância, dirigida pela violinista Elena Ryabova-Mkhitarian com um conceituado repertório de música erudita portuguesa e arménia, desde o período barroco até à actualidade.