A greve das cegonhas

Os meninos pelo feitio não ficam caros (Homem de Lagarelhos)

Os censos de agora revelam a perda de 250.000 habitantes relativamente aos censos anteriores. Por várias causas a população portuguesa vem diminuindo de ano para ano. Longe vão os tempos das famílias numerosas, seja no universo urbano, seja no rural. As ciências sociais elencam várias razões causadoras da rarefacção dos agregados familiares, prosaicamente os casais fazem contas à vida, as mulheres têm ao seu dispor a pílula, o truca-truca de José Morgado, glosado pela notável e bem-humorada poetisa Natália Correia deixou de ser praticado apenas com o móbil de engendrar descendentes, embora «fazer» filhos pelo feitio não fiquem caros segundo ouvi a um homem de Lagarelhos irmão de quatro raparigas e quatro rapazes, o seu adequado sustento, a sua boa educação (física, académica, científica e técnica) só está ao alcance de pais detentores de rendimentos acima da média e, nos dias de hoje os jovens nem nem a ficarem na casa paterna, usufruindo de cama, mesa, roupa lavada sem esquecer a mesada quantas vezes retirada das magras reformas dos progenitores. A mesada é forçada ali ou acolá, até de modo violento, segundo registam órgãos de comunicação social.

O acima exposto é uma pálida ideia referente à míngua demográfica reinante nas terras lusitanas, sendo muito maior no interior de Norte a Sul, pois as pessoas preferem viver no litoral apesar dos apelos de sinal contrário, provando-se a força do apelo do mar, ou fossemos um povo de marinheiros. No tempo da Maria Cachucha, da época em que os animais falavam e das fadas da Condessa de Ségur existia um serviço de mala-posta confiado às cegonhas as quais não tinham asas a medir na lufa-lufa de entregar bebés às mulheres casadas transmontanas e beiroas (contando ainda com o suplemento das mães solteiras de meninos marcados com o ferrete de zorros para infelicidade dos nasciturnos). As cegonhas deixaram de desempenhar tão grácil tarefa queixando-se da penosidade da profissão e não terem sindicato poderoso capaz de as defender, o dos motoristas de camiões de combustíveis mofarem ruidosamente da pretensão de união com as pernaltas de bico comprido, estas retiraram-se e vivem em ninhos no cocuruto de árvores e postes. Um escritor espanhol caminhante ao estilo de Camilo José Cela referiu um ninho de cegonhas nas imediações do restaurante D. Roberto em Gimonde, eu observei outro no cimo de uma torre de alta tensão na aldeia de Milhão, no tocante a mala-posta sobrou a localidade assim denominada Malaposta onde esparsamente estaciono a fim de revisitar o vetusto restaurante Pompeu dos frangos.

A desertificação do interior não se enfrenta nomeando e mantendo secretários de Estado (ajudantes de ministros) para lá do Marão, Serra da Estrela, Gardunha e S. Mamede, sustem-se tomando corajosas decisões, há dois séculos e meio o Sr. Sebastião Carvalho e Melo semeou indústrias nessas terras recônditas, Covilhã e Tomar servem de exemplo, agora tudo se transformou, a burocracia, a voracidade empresarial dos núcleos de maior peso demográfico (votos), a preguiça tecnologia do ar condicionado, as loas paisagísticas do interior a convidarem ao ripanço escoram a debilidade (não aludo a virilidade) no fazer/fazendo todos os esforços tendentes a minorar rapidamente as lacunas populacionais existentes sem estarmos à espera incerta dos migrantes e discretos para não acoimar de secretos os investidores cartão Gold e eclatante Platina.