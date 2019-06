Leques são a nova tendência do street style e os melhores amigos das fashionistas

O leque já não é apenas o “recuerdo” que trazemos de Espanha para a mãe, a tia ou a avozinha.

Efectivamente, o leque é o acessório “statement” e está a conquistar novas adeptas.

O leque é um acessório usado há séculos.

Segundo alguns autores o tipo de leque mais conhecido nos dias de hoje teve origem na China no século VII. Este mesmo leque inventado na China chegou ao Japão, e é lá que os europeus descobrem a novidade, trazendo-o para a Europa nos fins do século XV, pelas mãos dos portugueses quando começaram a estabelecer rotas comerciais com o Oriente. Há estudos que afirmam serem os padres jesuítas os responsáveis pela introdução do leque na Europa e não os comerciantes. Começou a ser muito utilizado por mulheres de classes sociais elevadas, mas rapidamente popularizou-se passando a ser utilizado por todas as classes sociais.

A rainha Isabel I de Inglaterra, no séc. VI, era sua adepta, e só aceitava um presente: o leque! Não surgia em público sem este acessório ao pescoço, preso por uma corrente de ouro.

Nos séculos seguintes, ele foi um símbolo da nobreza e alta burguesia. Sempre que havia uma festa, as mulheres abanavam o acessório com luxúria e, muitas vezes, tinham mesmo empregadas dedicadas a esse trabalho.

O mundo evoluiu e o leque tornou-se um acessório comum. As avós começaram a usá-lo nos dias de maior calor, enquanto tomavam o chá das cinco, e o leque passou a ser um dos melhores “recuerdos” que se traz de uma visita a Espanha , uma vez que está muito associado a este país, pois afinal, o leque faz parte do flamenco, dança culturalmente associada a este país.

Sempre foram muito usados por mulheres autoconfiantes, ícones de estilo, em dias de temperaturas elevadas.

Ao que parece, o leque promete ser um “must-have” deste verão. Nas ruas das principais capitais da moda, como Paris, as influencers têm adotado a tendência, normalmente conjugada com looks clássicos descomplicados, como um fato monocromático e sapatilhas.

Por isso, tudo o que temos a fazer é colocar um belo leque na carteira para nos refrescarmos quando o calor “aperta”! Nada mais chique e mais fashion!