Natal mundial

Muito boa tarde meus caros. Espero que esteja tudo bem convosco. Não sei porquê mas começo quase sempre pelas boas tardes. As tardes e as noites são mais dadas a conversas, embora as manhãs fossem em teoria mais propensas à leitura de jornais. Os meus mais sinceros parabéns a todos os que ainda leem jornais e desculpem o eventual incómodo de nunca acertar muito bem na parte do dia. Vespertino, matutino, é um desatino. Ainda me lembro quando havia jornais vespertinos, que saíam da parte da tarde. Estavam sempre uma manhã mais actuais. Também sou do tempo em que se precisava de ter licença para se usar aquele aparato chamado isqueiro e se compravam brasas para poder aquecer as casas. Na verdade não sou, isto foi só para dar outra densidade ao texto e ao escriba. Ora finalmente chegámos ao Natal. Quer dizemos já andamos nisto das navidades há algum tempo. Há um calendário internacional bem definido. Depois do Verão, ou melhor, do calor entra a época natalícia. Pelo meio há uns Halloweens e agora a Black Friday para animar as festas. Aqui às vezes vai-se mais longe e nas maiores cidades, dada a quantidade de americanos, por um lado, e do fascínio pelo modelo americano por outro, assinala-se o Dia de Acção de Graças, na quarta quinta-feira de Novembro. Sobretudo nas escolas e em restaurantes estrangeiros que anunciam jantares para o efeito. Resumidamente era uma ceia para agradecer as colheitas do ano que há cerca de um século se tornou feriado oficial. Em português deveriam ter traduzido para dia de agradecer ou dia de agradecimento, mais simples, mais próximo do original e menos eclesiástico. Hoje é um jantar onde se celebra a família e onde as pessoas se sentem agradecidas pelo ano que passou. Às vezes parece-me que para alguns americanos e canadianos mais simbólico até do que o próprio Natal. Inclusive na sexta-feira também é feriado em muitos Estados para que as pessoas possam viajar e passar o fim de semana alargado junto da família. Pronto, a Black Friday surge basicamente porque isto era tudo muito fofinho mas faltava fazer a coisa mexer e aproveitar a malta andar de coração derretido para sacar alguns trocos. Depois importa-se o que importa, que é o lado estritamente comercial da coisa. Adiante. Natal. Aqui é o mesmo, actualmente não há estabelecimento, centro comercial ou baixa de cidade que não se enfeite para a ocasião. Em termos de decoração não difere nada dos outros lados. Grandes árvores de Natais nas praças, luzes, etc. No entanto, é tudo meramente comercial. Os jovens agora têm o hábito de fazer um jantar de amigos e trocar presentes no dia 24. E em termos de verdadeiro espírito natalício é só. [Atenção que no dia 22 de Dezembro os chineses assinalam o festival do Inverno, um jantar familar, tipo um Natal mais comedido. No fundo o princípio é exactamente o mesmo] Depois há a comunidade estrangeira e aí assim acontece muita coisa. Uma das coisas boas oportunidades de viver aqui e que não fazia ideia, é que além de se poder construir uma bagagem socio-cultural e uma visão do mundo muito mais ampla, é a quantidade de nacionalidades com as quais lidamos diariamente. Trabalho, vizinhos, amigos. Pessoas de todos os continentes, de todos os quadrantes. Aqui os estrageiros não se dividem muito por países, nações. Quando se organiza algo é entre todos. Falarei disso noutra altura. No dia de consoada há duas tradições que praticamos cá em casa. Uma para chineses, outra para estrangeiros. Todas com muito calor natalício. À tarde, uma festa cá em casa com todos amigos da escola da filha para poder sentir o Natal à maneira das crianças. Crianças, pais, avós, cada um acaba por trazer alguma coisa, a casa fica toda de pantanas mas vale a pena. Dá-se uma arrumadela e à noite vêm os estrangeiros. Bacalhau, bolo-rei, vinho do Porto (Macau é qui ao lado) e um enchente de coisas de outros povos, outras tradições. Temos consoado mais com americanos e espanhóis ultimamente, mas já por aqui passaram muitas origens. Assim de cabeça, México, China, Portugal, Venezuela, Inglaterra, Jamaica, Inglaterra, França, Argentina, Canadá... E continuam a passar nem que seja para beber um Porto. A porta está sempre aberta para gente boa, por isso o Natal é sempre mundial. Feliz natal a todos! Muita saúde. Não se esqueçam de dar um salto à fogueira. Aquele abraço!