O feitiço e o feiticeiro

Na vida nem tudo nos corre tão bem como imaginamos e mesmo quando nada preconiza o contrário, eis que surge uma contrariedade e estraga toda a estratégia preconcebida. Hoje são imensos os exemplos destas contrariedades. Nas conversas que no dia a dia temos e travamos com os amigos, salientamos estas nuances mais discrepantes que são expostas na comunicação social mais assiduamente. E é tanto mais acentuada e falada a contrariedade que surge quando menos se esperava, especialmente quando ela apanha quase de surpresa quem parecia ter a maior das certezas. Neste regresso das férias e quando todos estavam à espera das famosas rentrées dos partidos políticos, parece que nem todos o fizeram e nem todos disseram o que os seus seguidores queriam ouvir. Nada há de novo politicamente. O que se verifica é um jogo do empurra onde o PS empurra a AD a clarificar as entranhas do Orçamento e Montenegro a nada dizer além do que tem dito sempre. Nada parece ter mudado. É o jogo do Orçamento que terá de ser aprovado em outubro, ou não. Tudo depende de possíveis negociações entre eles, que parecem estar emperradas. A teimosia de um e de outro leva a um equilíbrio que nada mais é do que um impasse político que terá de ser ultrapassado. Diz o PS que sem informação não há negociação. Mas segundo parece, há cartas secretas trocadas entre os dois líderes a este respeito. O que dizem e o que propõem, não sabemos, mas eles dirão a seu tempo. Entretanto o CHEGA, como sempre, vai-se posicionando e tentando deitar achas na fogueira, para ver se, com algumas ameaças veladas, tira, a seu tempo, alguma vantagem política. Faz o seu papel e atira o voto no Orçamento como o trunfo que a AD necessitará para o aprovar. Para desviar a atenção, o PCP vai atirando que o PS namora o CHEGA para deitar o Orçamento ao chão e, com isto deixar a AD quase sozinha sem saber o que fazer com o Orçamento. Não se vislumbra, por enquanto, quem tem o feitiço e quem é o feiticeiro. Foi o que aconteceu este sábado quando Rui Costa resolveu dispensar o treinador Roger Schmidt da equipa do Benfica. De facto, após o empate em Moreira de Cónegos no sábado, já no prolongamento, pouco mais havia a fazer quanto à manutenção do treinador. No entanto, este nunca pareceu ter grande preocupação a esse respeito, pois sempre se mostrou confiante no lugar que ocupava e na relação de amizade que tinha com o presidente do Benfica. Enganou-se. A sua teimosia, quer na manutenção dos seus sistemas de jogo como na utilização dos jogadores disponíveis, saiu-lhe cara. Foi despedido, mas leva 20 milhões. Pois é! Deste modo e com estas condições muitos gostariam de ser despedidos. Os títulos ganhos nas épocas anteriores não lhe serviram de trunfo e perdeu. Virou-se o feitiço contra o feiticeiro. Identicamente, aconteceu a Elon Musk quando convencido que todos lhe deviam obediência pela sua influência e riqueza por ser dono e senhor de muitas empresas e especialmente da X, viu Lula da Silva e o Brasil proibirem esta rede social no país. Não contava com esta contrariedade, mas nem o seu rótulo de um dos homens mais ricos do mundo, lhe serviu de grande coisa. Há coisas com as quais não se contam definitivamente. E porquê? Porque Lula associou o X à extrema direita e no Brasil isso não é viável com este governo. Simples. O feitiço da influência social do X, virou-se contra o feiticeiro. O poder e a riqueza têm destas coisas, felizmente. No Médio Oriente continua a pairar no ar, quer o feitiço, quer o feiticeiro, embora não se saiba exatamente quem se vai virar contra quem. Com o poder nas mãos, Netanyahu enfrenta uma guerra que mantem porque lhe interessa, contra a maioria das opiniões internacionais. De facto, no dia em que a guerra acabar ele será julgado e possivelmente condenado e preso apesar de ser o todo poderoso de Israel. Não gerou esta guerra, como todos sabem, mas tem ido muito além do que deveria especialmente depois de ter causado já mais de 40 mil mortos incluindo milhares de crianças. Hamas e Hezbollah são os seus adversários diretos e próximos, coadjuvados pelo Irão, inimigo secular. Como sair desta guerra? Nunca pensou que teria de enfrentar durante tanto tempo os terroristas do Hamas. Mas enganou-se. Com quase mil dias de guerra e com as ameaças e ataques do Hezbollah e do Irão, Israel e o seu líder vivem momentos muito difíceis. Gaza está destruída. As famílias, já de si com poucas posses, vêm-se sem casas, sem trabalho, sem nada. O futuro é um deserto onde nada nasce e nada existe. Não parece que Netanyahu seja o feiticeiro capaz de dar o que lhes faz falta depois de lhes ter destruído tudo. Quem terá o feitiço? Também a Putin, detentor de um feitiço que pensa inabalável e indestrutível, vê-se confrontado com o que nunca pensou que acontecesse. Zelensky entrou na Rússia e domina agora mais de cem localidades, além de atingir com alguma facilidade pontos chaves dentro da Rússia. Putin parece pasmado perante tal sucesso ucraniano e parece não saber muito bem o que fazer. Não desiste do seu projeto e diz que nada disto é demasiado, mas o território que a Ucrânia conquistou é muito e será moeda de troca numa possível negociação de paz entre os dois países. Será que Putin vai acordar? Agora que o feitiço se virou contra o feiticeiro, o melhor mesmo é pensar duas vezes. Sempre é melhor a paz negociada, do que pressionada. Venha o feiticeiro.