Peças de roupa essenciais para o Inverno

Não há qualquer dúvida de que estamos na época de frio e chuva e precisamos estar preparadas para enfrentar as temperaturas mais baixas e os dias de vento e chuva. Vestir-se por camadas, ou seja com várias peças de roupa sobrepostas, é uma óptima solução, ideal para as variações de temperatura ao longo do dia. Além disso, há peças indispensáveis, essenciais, para ter durante o inverno.

Casaco comprido: Um casaco comprido bem quente é indispensável no Inverno. Deve apostar em tons neutros, se pretende investir num casaco único, pois permite maiores possibilidades de combinação com o seu guarda roupa.

Casaco de pelo: Hoje em dia, existem diversos tipos de pelo sintético e de várias cores, pelo que pode optar por um tom bordeaux, azul ou verde escuro. Os padrões animais também são uma boa escolha para quem gosta de dar um toque mais sensual.

Parka: Muito prático e confortável, a parka é óptima para os dias de chuva e vento. Por ser impermeável, vai manter a sua roupa seca e o corpo quente.

Camisola de gola alta: As golas altas são perfeitas para proteger e aquecer o pescoço. Opte por malhas mais finas, se pretender um look mais elegante para o trabalho, ou mais grossas se desejar um look mais desportivo e casual.

Cachecol: Existem imensos modelos de lenços e écharpes, que substituem o cachecol mais tradicional. Aproveite para o usar de modo personalizado, mostrando o seu estilo único, colocando-o de forma diferente, ou optando por uma cor que funcione como “ponto de cor” e de preferência uma cor da sua cartela de cores. Assim, vai chamar a atenção para esta peça no seu coordenado.

Luvas: Sejam de pele sintética ou de lã, as luvas são uma boa forma de proteger as mãos do frio. Adquira vários pares em cores diferentes o que poderá mudar completamente um look.

Botas: Podem ser usadas com umas calças, vestido ou saia e são perfeitas para proteger as pernas do frio, mas também para complementar o seu coordenado. Se pretender alongar as pernas, escolha uma cor no mesmo tom da saia ou do vestido.

Collants opacos: Estes collants opacos são uma boa solução para enfrentar as temperaturas mais baixas. Além disso, os collants pretos podem ser muito elegantes se gostar de usar botins com saia.

Cardigans: É uma peça muito versátil, podendo criar-se looks tanto clássicos como mais casuais. Modelos mais alongados facilmente migram por vários estilos e tipos físicos. Um maxi cardigan é óptimo para alongar a silhueta. Podem igualmente funcionar como ponto de cor num look mais neutro. São perfeitos para aconchegar por baixo do sobretudo ou do trench-coat.