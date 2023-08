Protetor Solar & Bronzeado

S ei que quer estar bonito no verão, mas será que existe um “bronzeado saudável”? Em primeiro lugar, é importante perceber em que consiste a pele bronzeada! A pele é o maior órgão do nosso corpo e na sua camada mais superficial, a epiderme, encontram-se os queratinócitos, células que criam uma barreira e nos protegem de agressões ambientais, particularmente contra a radiação UV. Além disso, estas células acumulam melanina, um pigmento produzido por outras células, os melanócitos. É a melanina que dá uma tonalidade bronzeada à pele. E o que acontece quando apanha sol? Como forma de mecanismo de defesa da nossa pele, ocorrem uma série de alterações nestas células, que fazem com que se produza melanina, o tal pigmento! Então e depois? Se estiver bronzeado está protegido pela melanina? Infelizmente não! O grau de proteção que a melanina confere é insuficiente para nos proteger contra queimaduras solares e lesões carcinogénicas causadas pela radiação UV! Por isso, todo o bronzeado por exposição solar é resultado de alterações cutâneas, pelo que não existe um bronzeado saudável! O que deve fazer então? Usar protetor solar, diariamente, nas áreas expostas do corpo. Além do seu benefício em reduzir o risco de cancro da pele, o protetor solar é a melhor forma de prevenção do envelhecimento prematuro da pele (compare a pele das suas nádegas ou da parte interior dos antebraços com a pele do rosto ou do dorso das mãos e verá a diferença!) Mesmo que os seus produtos de cosmética (como alguns hidratantes e bases) contenham FPS, ainda assim deverá aplicar diariamente um protetor solar adequado ao seu tipo de pele. E quando aplicar? deve aplicar o protetor solar logo de manhã, idealmente 30 min antes da exposição solar. Depois, deve reaplicar de 2 em 2h, ou após banhos e transpiração excessiva (por exemplo, se fizer desporto). E qual a quantidade adequada? Pois é! Um dos grandes problemas do protetor solar é não aplicar a quantidade necessária que confere uma proteção efetiva! A medida de referência é 2mg de protetor solar por centímetro quadrado de pele, que corresponde a uma colher de chá para o rosto e uma medida de shot para o corpo todo. Por isso, não é suposto a embalagem de protetor solar regressar da semana de férias! Aliás, uma embalagem não é suficiente para uma pessoa! E como devo escolher o protetor? É importante que o protetor solar escolhido tenha a combinação de alta proteção UVA e UVB, para estar protegido contra as queimaduras solares causadas pelos raios UVB, mas também de rugas, envelhecimento e cancro da pele causados pelos UVA. Além disso, deve ter em conta o fator de proteção solar (o famoso FPS presente nas embalagens)! O protetor solar cria uma camada protetora cujo tempo de proteção depende desse valor. Imagine que a sua pele, quando exposta ao sol, sem qualquer tipo de proteção, demoraria 10 minutos a desenvolver uma queimadura. Usando um FPS 30, o filtro solar criado pelo protetor faria com que demorasse 30 vezes mais tempo, embora não seja assim tão simples, pois também depende da sua pele, do local onde se encontra, da hora do dia, entre outros fatores, e, portanto, é essencial reaplicá-lo de 2-2h, independentemente do FPS! Sabia que cerca de cerca de 5 escaldões parecem duplicar o risco de cancro? Mas se é daqueles que pensa que o cancro não quer contas consigo, pense no envelhecimento da pele! Os raios solares são responsáveis por 80-90% das características que associamos à idade: aparecimento de manchas, rugas, flacidez, espessamento cutâneo e dilatação de pequenos vasos do rosto… e ninguém quer parecer mais velho! Então basta usar protetor solar? Nem pensar. Há outras medidas que deverá adotar: não se expor ao sol entre as 11-16h, utilizar chapéu e óculos de sol, dar preferência a locais com sombras e privilegiar a hidratação (tanto da pele como aumentando a ingestão de água!) Neste verão, escolha a sua proteção!

Marta Fernandes (Médica especializada em medicina estética)