A quem, por quem, porquê e para quê pediu desculpas António Costa?

Portugal é, presentemente, uma democracia coxa, pobre, essencialmente corrupta, de cuja longa História fazem parte, para o bem e para o mal, ricas ex-colónias que os governantes portugueses de agora bajulam de forma despudorada

e servil.

Foi o que se viu na recente viagem de António Costa a Moçambique durante a qual se deixou enredar numa dança pública grotesca a que as televisões e redes sociais continuam a dispensar justa divulgação.

Dança a que António Costa se não eximiu e antes se entregou com visível entusiasmo.

O mais estranho, porém, para lá dos esgares e trejeitos rocambolescos da excêntrica bailarina que oficiou a dança, é que esta brandia um martelo com o qual simulava martelar a cabeça do perplexo primeiro-ministro como se o punisse, simbolicamente, por crimes que só ela saberá.

Moçambique, sobretudo após a independência, designadamente no Maputo, em Homoíne e Manjacaze e de que a História, por certo, falará.

O primeiro-ministro António Costa, todavia, optou por evocar apenas o massacre de Wiriamu, ocorrido a 16 de Dezembro de 1972, em plena Guerra Colonial, que justamente condenou, mas pelo qual, sabe-se lá porque insondável sortilégio, também entendeu pedir desculpas publicamente, embora não tivesse ficado claro a quem, por quem, porquê e para quê as pedia tão a despropósito.

É que a esmagadora maioria dos portugueses, na qual António Costa certamente se incluiu, não tiveram nada a ver com o dito massacre que foi executado por uma restrita força do Exército Português que integrava milhares de militares brancos, pretos e amarelos e que, durante mais de dez anos, em simultâneo com a missão militar, rasgou estradas,

ergueu escolas e hospitais, tratou, curou, ensinou a ler e a escrever e matou a fome a milhares de in-

felizes. Para lá de promover a paz e harmonia interétnicas e de corrigir os desmandos prevalecentes do colonialismo ancestral.