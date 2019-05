A corrupção é porca de muitos leitões que chafurdam nas pocilgas partidárias, em pântanos de perfume e falsidade, de bem vestir e melhor viver.

Veio agora à tona uma nova porcada, a das autoestradas, em que estarão indiciados cinco membros do governo Sócrates que inadvertidamente terão caído nas malhas de pesca artesanal do Ministério Público.

Entretanto o país assistiu, mais divertido do que sério, à representação do reputado comediante Joe Berardo na Assembleia da República que, na opinião de conceituados analistas, teve a colaboração eventualmente dolosa de altos dignitários, pelo que terá muito mais que dizer e que se lhe diga, o que também explica o seu riso galhofeiro e ter feito gato-sapato das inocentes deputadas inquiridoras.

Este despropósito de Joe Berardo poderá custar-lhe, nada mais que isso, a perda das comendas com que foi agraciado por dois excelsos presidentes da República vigente. Mera cosmética, contudo, com que pretendem agora limpar a face do Regime.

Enfim. Mais uma vez a casa da democracia a funcionar como caixa-de-ressonância das misérias do Regime que nela se alberga e que muitos continuam a taxar de democrático e a relacionar com o 25 de Abril quando, verdade seja dita, nada tem a ver uma coisa com a outra.

Consagra-se, isso sim, o lema da mal-afamada elite política lusitana: Roubar o Estado não é crime, é serviço público.

Entretanto o presidente da República Marcelo de Sousa apelou encarecidamente, mais uma vez, ao voto e alertou para os riscos dos populismos, embora sem esclarecer a quais deles se refere, se ao de esquerda, se ao de direita, se ao do poder instalado que é o pior de todos porque é pai de todos os demais.

Caso para perguntar: Portugal é o que é e os políticos são o que são só porque os portugueses se abstêm de votar, ou será que os portugueses se abstêm porque os políticos são o que são e a democracia portuguesa é o que é?

A verdade é que os portugueses têm feito uso do voto válido de forma pouco sábia, raramente do voto nulo e do voto em branco, os mais devotos do voto a Nossa Senhora de Fátima para que salve Portugal dos maus governantes e maioritariamente do voto por abstenção, perfeitamente legal contrariamente ao voto obrigatório que seria um atentado à liberdade individual, se tal viesse a ser deliberado.

Imagine-se o que seria retirar aos digníssimos deputados da Assembleia da República a faculdade de se absterem, obrigando-os a votar ou sim ou não fosse em que circunstâncias fosse!

Querem agora fazer-nos crer que o Estado está finalmente a ser gerido com rigor, que o País progride a todo o vapor, que a Democracia não fraqueja, que a corrupção já passou e que todos os corruptos estão ser meticulosamente julgados.

Nada mais falso. A corrupção, que é mãe da abstenção e avó do populismo de que a democracia portuguesa anda grávida e está prestes a dar luz, é cada vez maior e mais sofisticada, a impunidade prevalece mas os políticos dão a entender que assim é que deve ser.

O voto só terá bondade, sentido e força se for capaz de forçar a real democratização do Regime.

Este texto não se conforma com o novo Acordo Ortográfico.