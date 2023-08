Tal Estado tal Nação

A semana passada, à falta de melhor, os políticos discutiram o estado da Nação. Na Assembleia da República primeiro, num debate inflamado que António Costa, convenientemente aplaudido pelos correligionários (também não estão ali para outra coisa) aproveitou para fazer valer a sua prosápia incisiva, só lhe faltando dar traques perfumados. Assim foi que, perante a inépcia da oposição, fez vingar a ideia de que Portugal é um mar de rosas, produto da sua governança. Já no Conselho de Estado as coisas não lhe terão corrido tão bem assim, porque ali os opositores têm outra estaleca, não há transmissão em directo, muito menos correligionários a aplaudir e não é de bom tom gritar. Tanto assim foi que, depois de ouvir o que não queria, acabou por acintosamente meter a viola no saco e ir tratar da vidinha lá para o extremo oriente, deixando o inefável presidente da república e demais convivas, embasbacados. Embora haja quem entenda que o Conselho de Estado terá sido convocado só para bater no homem pelo que ele fez muito bem em pôr-se a milhas. Felizmente, alguém teve a brilhante ideia de promover prévios e oportunos estudos de opinião pelo que se ficou a saber que o verdadeiro estado da Nação, na voz do povo, é, de facto, uma merda. A ideia de, com tal debate, fazer uma avaliação séria e justa das dificuldades que o país enfrenta e dos recursos que possui para corrigir o que há que corrigir e construir um futuro melhor até nem seria má. O problema é que tudo se resumiu a mais um inconsequente número do circo montado em São Bento, sendo que tudo vai continuar na mesma. Se está mal, mal vai continuar. Certo é que o Estado, enquanto conjunto de instituições políticas, sociais, educacionais, de saúde, de justiça, ou simplesmente administrativas está em péssimo estado. E que a Nação enquanto povo, vive como vive, em condições degradantes para a maioria. Basta escutar os lamentos de todos que ficam horas nas urgências hospitalares, dos que não têm dinheiro para pagar rendas e empréstimos, daqueles cujo salário acaba muito antes do fim do mês, dos que vivem abaixo do limiar da pobreza, etc., etc. Para lá de ser lamentável que Portugal continue alapado na cauda da Europa, sem outro desígnio nacional que não sejam o turismo, o futebol ou viver à mama da União. Ainda que tal não seja assim tão mau se considerarmos que Portugal se situa a meio da tabela dos países da América latina, bem melhor que a Venezuela ou Cuba, onde procura arregimentar clínicos baratos, e claramente nos lugares cimeiros de África onde dificilmente se encontra um país melhor que Portugal. Quanto ao estado da democracia, melhor será nem falar, porque ninguém sabe quem verdadeiramente manda no Ministério Público, enquanto esteio fundamental do estado de direito, como se viu no caso Rui Rio. Tal Estado, tal Nação. Há-de ser o que Deus quiser.