A vitória da arraia-miúda

Todos os cidadãos ganhavam (ganham) em ler as inolvidáveis crónicas de Fernão Lopes. Os elementos da classe política além de ganharem culturalmente, também arrecadavam sageza ao perceberem quão importante foi o papel da arraia- -miúda na porfiada defesa da nossa independência ao ser o pilar da Revolução de 1383- 85, a qual foi apelidada de crise nos meios da historiografia do Estado Novo. Feita esta referência à qual a Escola, apagada atenção lhe concede, duvido que os responsáveis do Ministério tenham recreado o espírito deleitando-se na leitura das referidas crónicas, estabeleço um paralelismo entre o espírito pragmático e lutador do povo a enxotar a barregã Leonor Teles e o espinhoso triunfo de Rui Rio no embate contra Paulo Rangel no sábado dia 27 de Novembro do ano em curso, Porquê? Porque condes, Duques, Marqueses, Barões, Viscondes, Escudeiros, Pajens e Açafatas do reino laranjinhas (entenda-se PSD) por pensamentos, palavras salivadas nos órgãos de comunicação social, e obras aparelhadas nas cadeias das confrarias do badalo, tudo tentaram e fizeram no objectivo de catapultarem Paulo Rangel para o colocarem à frente do destino do Partido saboreando antecipadamente os virtuais pastéis de nata (lugares nas listas de deputados e demais prebendas do aparelho de Estado) porque a melhor «manjedoura» é a do Orçamento pago por todos os contribuintes. O povo miúdo menos pobre e esfaimado da época dos pés descalços (patas ao léu, da Patuleia), no entanto, compungidos e a roerem insatisfações ante o descalabro do País, afogado em escândalos financeiros e militares, a braços com a pandemia, os militantes sem rosto do PSD intuirão quão necessário era aproveitarem o ensejo de tentarem derrotar os socialista no poder há muito tempo, daí responderem à chamada eleitoral de 30 de Janeiro de 2022, escolhendo um líder sem os denominados rabos-de-palha, autarca experimentado, capaz de responder «senão não» a garrotes de interesses, amiguismos e companhia limitada. Bem sei, muitos dos acerados críticos do ora reeleito primeiro responsável do rincão laranja, em virtude de serem adesivo até à medula não conseguem resistir ao apelo videirinho dos sempre em pé, tal qual os teimosos da minha infância. Como tem acontecido até agora, Rio terá de continuar a enxotá-los sem contemplações e comoções. Nesta campanha ouvi alguns barões a descarregarem fúrias, sarcasmos e ironias sobre os ombros do vencedor da contenda, dado lhes conhecer o historial apenas escrevo: como é possível? É, a ambição desmedida leva ao ensandecimento!