Boas festas da Sagrada Ressurreição

Olá familiazinha. Que Jesus tenha ressuscitado nos vossos corações!

Estamos na semana da Páscoa, a caminho da Pascoela. A Páscoa varia entre os dias 23 de Março e 24 de Abril. Recordo que em 2008 a Páscoa foi no dia 23 de Março e em 2016 também foi em Março, no dia 27. Como diz o provérbio popular: “Páscoa em Março, ou fome ou mortaço”. Quando a Páscoa é depois de vinte de Abril, também se diz “Páscoa alta, chumbo na malta”. A verdade é que antes e depois da Páscoa tivemos chuva e nos próximos dias é previsível que as temperaturas mínimas baixem.

Na semana passada, a Semana Santa, também conhecida como a semana das procissões, realizaram-se várias procissões, vias-sacras, autos da paixão, endoenças e enterros do Senhor, um pouco por toda a nossa região, em aldeias, vilas e cidades.

Nos nossos programas de Quinta e Sexta-Feira Santa, fizemos uma grande recolha de orações tradicionais muito antigas, que os nossos tios e tias aprenderam dos seus pais e avós e sabem de cor e salteado e que nunca se lhes apagaram da memória. Na Sexta-Feira Santa, é o único dia do ano em que no programa não se cantam os parabéns aos aniversariantes, nem há participações musicais. Mesmo assim esta foi a semana com mais participações de sempre, ultrapassando as 250.

Ainda são algumas as localidades que mantém viva a tradição de o sino tocar uma badalada ao meio-dia de quinta-feira, para que as pessoas parem de trabalhar nos seus afazeres diários até sábado ao meio-dia. Na aldeia de Grijó (Bragança), segundo nos contou a tia Palmira, na Quinta-Feira Santa, às 18 horas, na igreja matriz da aldeia, realizou-se a cerimónia do Lava Pés, onde são escolhidos doze homens para simbolizarem os doze apóstolos. O senhor padre lava-lhes os pés e oferece-lhes um ‘biju’.

Na Quarta-Feira Santa, numa cerimónia realizada na igreja da Misericórdia de Bragança, fui admitido como irmão na Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, juntamente com outras 18 pessoas. Também é esta instituição que tem a seu cargo a organização das comemorações da Semana Santa na cidade, conjuntamente com a Unidade Pastoral da Igreja de N.ª Sr.ª das Graças.

Em Bragança, as comemorações da Semana Santa tiveram início no dia 14, Domingo, com um concerto realizado em conjunto pela Banda Filarmónica de Bragança e pelo Coral Brigantino, tendo estado a Catedral de Bragança completamente cheia para assistir a este evento.

Desde que tenho memória, este ano foi a primeira vez que a Procissão do Enterro do Senhor se realizou à noite e não à tarde, como era costume em Bragança. Também pela primeira vez se representou em conjunto o Enterro do Senhor com a Via Sacra, com quadros vivos e a participação de todas as paróquias e instituições religiosas da cidade, percorrendo as artérias históricas da cidade. O Enterro do Senhor saiu do Paço Episcopal.

Já lá vai o tempo em que, na Sexta-Feira Santa, as pessoas nem se penteavam “porque podiam arrepelar Nosso Senhor”! Também não estendiam a roupa porque se dizia que aparecia com “manchas vermelhas do Sangue de Cristo”!

Nos nossos tempos ainda há localidades onde se faz a fogueira da Páscoa, como é caso de Grijó (Bragança). No sábado à noite a mocidade percorre os termos da aldeia com os tractores e traz toda a lenha que encontra para a fogueira. Como as pessoas já sabem desta tradição, recolhem a lenha que querem antes e deixam a outra para a fogueira, que é acesa às zero horas de Domingo de Páscoa, hora a que também se começam a tocar os sinos.

Em conversa com os meus pais, cheguei à conclusão que a Páscoa de antigamente era muito diferente da de agora, pois na Quinta-Feira Santa, à noite, corriam-se as igrejas que estavam abertas até à meia-noite. Era nestas visitas que os maridos ofereciam amêndoas às esposas e às pessoas queridas. No Sábado de Aléluia, antes das 10 da manhã, era costume irem buscar água benta à igreja, porque era tradição ter-se água benta em casa. Também referem outra tradição que consistia na Queima do Judas, sempre às 10 horas da manhã de sábado. No Domingo de Páscoa, depois da visita pascal, todos saíam com a sua melhor roupa e iam para os bailes de roda e jogo do cântaro, que tinham lugar em vários bairros da cidade, sendo o maior na Rua do Loreto, em frente aos negrilhos.

No Domingo de Páscoa faleceu o tio Manuel “da Farmácia”, marido da tia Gracinha de Rebordelo. Paz à sua alma e os sentimentos à família enlutada.

