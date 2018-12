Ceia de Natal da equipa da Pressnordeste

Olá familiazinha.

Estamos a uma semana do Natal e há quem já tenha o azeite em casa, como o tio Luís Modinhas, da Paradinha de Outeiro (Bragança), embora alguns estejam ainda à espera da tão desejada geada para varejarem a azeitona. Também já estamos na força das matanças do porco, mas mete-me confusão as pessoas matarem com este tempo tão húmido, apesar de me terem dito que com estas condições climatéricas o que tem de se fazer é um lume maior para que haja mais calor e o fumeiro se cure de igual forma.

No passado sábado, dia 15, estivemos pelo sexto ano consecutivo em directo de Vimioso, na XIX Feira de Artes, Ofícios e Sabores, este ano enriquecida com o Festival da Posta Mirandesa, na promoção deste evento.

Na última semana estiveram de parabéns a Lurdes Ribeiro (79), senhora minha madrinha; o nosso colaborador da rádio Brigantia, Rui Sousa (40), neto legítimo da avó Laurinda; Maria do Carmo (66) e Eduardo Fidalgo (79), o casal de Paradinha de Outeiro; Gisela Marcolino (50), de Salselas; Fernanda (54), de Sanceriz (Bragança) e Judite (58), da Edrosa (Vinhais).

A todos muita saúde e que os festejem sempre connosco.

Se na última edição falámos do Almoção de Natal dos ouvintes do Programa do Tio João, esta semana quero apresentar-vos a nossa equipa de trabalho do Jornal Nordeste e da Rádio Brigantia, do grupo Pressnordeste. No passado dia 13 fomos brindados com um manjar digno de reis, no restaurante «Solar Bragançano», que só com a sua decoração nos abre o apetite. Foi um jantar de comer e chorar por mais. Esta equipa promete continuar a trabalhar para os melhores leitores e ouvintes do mundo, desejando a todos que o Menino Jesus volte a nascer, mais um ano, nos corações.