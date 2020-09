Dalma Reis, mãe e avó a tempo inteiro

Já há alguns anos que Dalma Reis faz parte do núcleo de ouvintes e participantes do nosso programa. Nasceu em 1948, em Bragança, filha do falecido Abílio Reis, rei das bicicletas e motorizadas da nossa cidade. Trabalhou na costura alguns anos, mas não se sentia realizada e passou a dedicar-se inteiramente à família. Mãe de dois filhos, o Rui Santos, de 44 anos, casado e com duas filhas, e o Rogério Santos, solteiro, de 42 anos, que têm a particularidade de terem nascido no mesmo dia e mês, 15 de Outubro.

O seu filho mais velho, o Rui, é professor e começou a leccionar na ilha da Madeira, nunca conseguindo a efectividade. Regressou a Lisboa e, juntamente com a esposa, também professora, decidiram abrir um jardim-de-infância. Quando tudo parecia estar alinhavado, eis que, em 2016, surgiu a oportunidade de irem os dois leccionar para Inglaterra, onde estiveram dois anos, mas não se adaptaram àquela forma de vida. Em 2018 surgiu a hipótese de irem para o Canadá, mais precisamente Calgary, província de Alberta, no sudoeste daquele país, a mil quilómetros de Vancouver, a três mil e duzentos de Toronto e a duzentos e vinte da fronteira com os Estados Unidos da América, onde ainda continuam a viver e a trabalhar.

De realçar que a tia Dalma Reis e o seu filho mais novo, o Rogério, sempre acompanharam o Rui, ficando temporadas com ele, tanto em Lisboa como na Madeira e Inglaterra e agora no Canadá, ajudando na lida de casa e a tratar das netas, uma com seis anos e outra com um ano e meio, ouvindo e participando no nosso programa, de todos os sítios por onde têm passado. Tem sido mãe e avó a tempo inteiro. Há cerca de um ano que está no Canadá, apesar de a lei só permitir que permaneça meio ano, mas devido ao Covid-19, tem-se mantido por lá e só tem voo marcado para Outubro, sem ser coisa certa, devido ao vírus.

Ouvem-nos diariamente através da internet e participam quase todas as semanas por telefonema através do Messenger. Como a diferença horária são menos sete horas que em Portugal, ouvem-nos entre as 23:00 h. e a 1:00 h. da manhã, ou seja, ao deitar, em vez de ser pela manhã.

É também através das redes sociais que mantêm o contacto com alguns membros da nossa família, como é o caso da tia Irene, na Suíça, e da tia Aidinha, de Sobreiró de Baixo (Vinhais). Quem por cá sente muito a falta da tia Dalma Reis é o seu vizinho, Ernesto Oliveira, que deixou de poder contar com a sua preciosa ajuda.

E assim ficámos a conhecer um pouco da sua opção de vida para cuidar da família.