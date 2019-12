É assim o nosso Natal em família

Olá, como estão os leitores da página do Tio João.

Natal é a palavra mais ouvida nesta época, não só nas mensagens mas também no encontro das pessoas amigas “se não nos virmos antes, bom Natal!”.

Estão na moda as ceias de Natal de empresas, instituições, associações e grupos de amigos, o que faz com que os restaurantes das nossas terras estejam sempre cheios e se torne difícil encontrar um sítio para jantar.

O Natal é cada vez mais consumista do que misterioso. Eu vivi o Natal sem luzinhas nem enfeites. Vivi o Natal dos presépios e da missa do galo, festejando o nascimento de Jesus. A realidade é que hoje é o do Pai Natal e das prendas, mais rico do que os de antigamente, os do Menino Jesus, mais pobres em prendas mas mais ricos na vivência do nascimento do Salvador.

Na sexta-feira, dia 13, festejou-se a Santa Luzia, protectora dos olhos, que são a nossa janela para o mundo. Há muita gente com fé, devota desta santa. Viemos a saber que ela tem honras de altar na igreja de S. Francisco, em Bragança e em Veigas (Bragança). Algumas terras fazem a festa a Santa Luzia no Verão devido à emigração mas, no seu dia, tem sempre direito à festa religiosa. As localidades onde tem casa própria são Figueira (Mogadouro), Caçarelhos (Vimioso), Falgueiras e Sobreiró de Cima (Vinhais), segundo informação de alguns dos nossos tios. Como diz o povo, “que Santa Luzia nos dê vista e claridade, no corpo e na alma”.

Na passado fim-de-semana realizou-se, em Vimioso, a XX Feira de Artes, Ofícios e Sabores e o Festival da Posta Mirandesa, onde estivemos a promover o evento, pela sétima vez consecutiva, com o Bom Dia Tio João, no sábado, dia 14. É a feira anual da nossa região mais próxima do Natal, por isso é visitada por muitas pessoas que resolvem, juntando o útil ao agradável, comprar prendas originais e saborear a posta à mirandesa.

Nestes dias a couve troncha é a rainha da horta, pois vai fazer parte da consoada da nossa gente. Também é bom lembrarmo-nos de o bacalhau demolhar, para estar no tempero certo e ser rei à mesa nesta quadra. “No Natal é só o peru que passa mal”, este provérbio já está desactualizado porque também o leitão, o cordeiro e o cabrito sofrem do mesmo.

No último dia 15, Domingo, tivemos o Almoção de Natal da Família do Tio João. Para mudarmos de ares, este ano realizou-se na “Quintinha dos Queirozes”, em Marco de Canavezes, onde tivemos a nossa Missa de Natal, na igreja projectada pelo arquitecto Siza Vieira, para a seguir rumarmos a Vila Boa de Quiris, onde nos foi servido um grande repasto. Este ano encheram-se quatro autocarros, dois de Bragança, um de Vinhais e outro de Murça. Por mais um ano este convívio serviu para cultivar a nossa amizade e para começar a preparar o Natal.

Nos últimos dias festejaram connosco o seu aniversário a minha madrinha, Lurdes Ribeiro, que festejou os 4 vintes (80); Bárbara Sofia (27), de Sanceriz (Bragança); Hermínia da Conceição (67), de Real Covo (Valpaços); Amador Morais (94), de Milhão (Bragança); Laura Paulos (72), de Espinhoso (Vinhais); Artur Rodrigues (69), de Vale de Salgueiro (Mirandela); Olinda Farruquinha (60), de Coelhoso (Bragança); Rui Sousa (41), de Bragança; Judite (59), de Edrosa (Vinhais) e José Vieira (60), de Fornos do Pinhal (Valpaços).

A todos muita saúde e que para o ano voltem a festejar os seus aniversários connosco.