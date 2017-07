A família gozou férias em Benidorm

Olá familiazinha. Depois de oito dias de férias em família, cá estamos novamente para vos contar as aventuras das férias em Benidorm 2017.

Durante a nossa estadia, com espírito de família, fomos vivendo o nosso dia-a-dia, tentando enriquecer as férias de cada um. Este ano, mais de metade do grupo, aventurou-se, pela primeira vez, a passar as férias em família (segundo dizem, ficaram aprovados).

Ao fim de três anos consecutivos de férias em Monte Gordo, no Algarve, este ano o grupo decidiu ter férias em Benidorm (Espanha). As praias do Algarve são, sem dúvida, muito melhores, mas a água à temperatura de 28º seduz as pessoas e a variedade de lojas que existem em Benidorm contribuem para que as pessoas que não apreciam tanto a praia, tenham alternativas para passar o tempo de férias.

Diariamente fazia caminhadas de vários quilómetros pelas bonitas praias, acompanhado por um casal resistente, Alcino e Esperança Cavaleiro, com os quais percorri mais de 150 km em sete dias.

O hotel onde ficámos hospedados, situado no centro de Benidorm, em frente à praia, numa zona com muitas actividades diurnas e nocturnas, entre as quais as festas com bailes, onde o nosso grupo suou muito. Também tivemos uma noite nossa, onde o tio Aurélio, de Bragança e o tio Félix, da Lousa (Torre de Moncorvo), deram espectáculo, com os seus bandolins e também o nosso tio Horácio, de Rio Torto (o nosso repórter) com o seu realejo.

Nas instalações do hotel existiam também ginásio, jacuzzi e piscina, onde a família passou algumas horas de cada dia.

Aqueles que nunca tinham ido à ilha de Benidorm fizeram a viagem de barco e de submarino, para ver o mundo aquático.

Agora, como vem sendo habitual, de há quatro anos a esta data, depois da vinda de férias, o nosso repórter tio Horácio Vaz, deixa-nos a sua opinião no texto abaixo.

Férias 2017

Mais uma vez, tenho a honra de poder narrar-vos outra aventura da Família do Tio João: as férias em Benidorm.

Representamos com muito orgulho a família e o grupo que, todos os anos, se forma e faz o possível para seguir a mística, à qual nos habituámos. Pena é que nem todos possam usufruir desta regalia mas, em virtude da vida de cada um, nem sempre é possível, enfim...

A viagem decorreu com normalidade, graças aos profissionais da agência de viagens Emílio Martins (Bragança) e graças ao Tio João, pela organização destas férias que vamos, com certeza, reter nas nossas memórias.

Em suma, bons dias de férias que também merecemos. Mais uma vez encontrámos os nossos amigos e, com eles, partilhámos muita, muita boa disposição.

Não pretendendo o protagonismo destas informações, é com apreço e muita satisfação que relato mais uma aventura da Família do Tio João.

Até sempre, amigos.

Um abraço de amizade do Tio Horácio, de Rio Torto.