A família que faz sempre Natal

Olá familiazinha, estamos a caminhar a passos largos para o dia de Natal. Faltam apenas cinco dias.

A nossa família faz Natal todos os dias. Se Natal é reunião de família a nossa está sempre reunida.

Se Natal é ajudar o próximo, a família tem sempre uma palavra amiga e está sempre pronta para ajudar os que mais precisam, como por exemplo a nossa tia Arminda e o seu marido, de Zava, Mogadouro, que ficaram com a sua casa reduzida a cinzas e a família prontificou-se a ajudar quando for necessário. Se Natal é amor a nossa família é uma fábrica de fazer amigos, dando e recebendo amizade, visitando os doentes, como o caso mais recente do nosso tio Artilheiro, de que tanto precisamos para nos alegrar as manhãs. Nos momentos de luto estamos presentes demostrando todo o nosso amor e amizade.

Todos os anos realizamos o almoção, ou seja o nosso almoço de Natal, sendo este ano a 14.ª vez que nos reunimos no tio Albertino de Folgosinho, concelho de Gouveia ,distrito da Guarda, no parque natural da serra da Estrela.

Este ano com oito autocarros, dois de Bragança, um de gentes de Murça e Alijó, organizado pelo nosso tio Manuel da Torrié. Também os vinhaenses estiveram presentes com um autocarro lotado, de 58 lugares, chefiados pelo tio Alcino de Vinhais e tia Rosalina de Rebordelo. Temos sempre a presença amiga dos tabuacenses, liderados pelo tio Carlos Pinto e a tia Fernandinha que, embora muitos já não nos ouçam, marcam sempre a sua presença. Da região de Miranda do Douro, Mogadouro e Moncorvo o tio Daniel Tavares “o rei do bacalhau” é que organiza. Juntou-se também a nós um autocarro com tios e tias de algumas localidades de Bragança e Macedo. E, por último, gente boa e amigos de algumas terras de Mirandela e Valpaços. Chegámos a Folgosinho às 10h45m e ai fomos recebidos, como de costume, com o “mata-bicho”. Às 11 da manhã a Santa Missa, que foi oferecida pela alma de todos os que faleceram este ano, que tinham estado presentes o ano passado, contabilizando 16 amigos. O almoço começou às 12h30m, na quinta do tio Albertino, para cerca de 400 amigos. O almoço constou de entradas diversas, não faltando o famoso queijo da serra, os enchidos e tantas outras coisas, seguindo-se o arroz de cabidela de coelho, feijoada de javali, vitela estufada com arroz, leitão assado à moda do Albertino e cabrito da serra. As sobremesas, arroz doce, leite creme, requeijão com doce de abóbora e fruta fazem as delícias de muitos. O almoção é sempre animado com um grupo musical da região que, ao longo da tarde, faz um grande baile. As pessoas aproveitam para melhor se conhecerem e engrandecer matando saudades das amizades já feitas. Remata-se a festa com um grande bolo, não faltando o champanhe. Este ano sentimos algo de diferente não havendo tanta animação dos funcionários como em anos anteriores. Ficámos a saber no final (para não estragar a festa), que tinha havido um acidente durante essa madrugada com 5 funcionários do tio Albertino que resultou uma vítima mortal e 3 feridos. Paz à sua alma. Admiramos toda a equipa que fez como os nossos sábios: mesmo com o coração partido tinham um sorriso nos lábios. Na despedida ouvia-se dizer: cá estaremos no próximo ano, a não ser que haja mal ou morte! Que este Natal o menino Jesus nasça nos vossos corações! UM SANTO NATAL PARA TODOS.