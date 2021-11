No dia de São Martinho abre-se o pipo e prova-se o vinho

O São Martinho é o Santo com mais adágios populares. Aqui ficam alguns:

“Se queres pasmar o teu vizinho, lavra, sacha e esterca pelo São Martinho.”

“No dia de São Martinho, vai à adega e prova o teu vinho.”

“No dia de São Martinho, fura o teu pipinho.”

“No dia de São Martinho, comem-se castanhas e bebe-se vinho.”

“No dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho.”

“Pelo São Martinho, todo o mosto é bom vinho.”

“Pelo São Martinho prova o teu vinho; ao cabo de um ano já não te faz dano.”

São Martinho é padroeiro de muitas localidades, como é o caso de Esturãos, Valpaços, a festa principia com a missa. Depois da missa fazem uma sardinhada em que não falta a castanha assada e a prova dos vinhos. No dia de São Martinho, o primo Marco Lopes, rezou as orações e contou a lenda de São Martinho que nos transcrevemos nesta edição. Noutras terras ainda há o hábito de se reunirem e fazerem os magustos, embora este ano ainda se note algum receio devido ao vírus, pois nos últimos dias tem aumentado o número de casos na nossa região.

Agora, muito menos do que antigamente, ainda há quem prove o vinho no dia de São Martinho, como retratam as fotos.

Muita da nossa gente achou piada ao Zé do Pipo, camionista da linha internacional, percorrendo vários países, quando eu lhe procurei como se desenrascava para falar o idioma de tantos países, ao que ele respondeu: “eu falo todas as línguas, eles é que não me entendem”! Sempre com sua boa disposição, a dar-nos boleia pelas estradas da Europa, tendo sido a última participação a partir da Áustria.

Quem ultimamente tem brilhado muito no nosso programa é o Mário Melo, de Aveiro, sendo invisual, vê com o coração. Toca e canta de maneira ímpar e com um vasto reportório que tem encantado a família.

A nível agrícola estamos no auge do desporto do lombo de gato apanhando a castanha, sendo a rainha do mês de Novembro.

Quem já começou na faina da apanha da azeitona foi o tio Fernando Palas, da Fradizela, Mirandela.

Temos a lamentar mais um acidente mortal de tractor, a vítima era uma mulher de Serapicos, Bragança. Por isso nunca é demais alertar os tractoristas que o mal não acontece só aos outros.

Nos últimos dias tiveram de parabéns Isabel Calvelhe (74) Angueira (Vimioso); Rute Jantarada (72) Sendim (Miranda D’Ouro); Orlando Cepeda (71) Bragança; Graça Machado (70) Quintas da Seara (Bragança); Leonel Pires (67) Rio Frio (Bragança); Fernando Machado (63) Bragança; Fátima Fernandes (61) Coelhoso (Bragança); José Montes (57) Bragança; Orlando Pereira (49) Parada (Bragança); Laurite Meirinhos (48) São Martinho (Miranda D’Ouro); Alexa Rebelo (39) Real Covo (Valpaços); Ana Rita Silva (25) Bragança; Lara Castanheira (13) Bragança. Para todos, muitas felicidades nesta data querida e muitos anos de vida.

Lenda de São Martinho

Segundo reza a história, num dia frio e tempestuoso de outono, um soldado romano, de nome Martinho de Tours, percorria o seu caminho pela zona fronteiriça do então Império (hoje na Hungria) montado no seu cavalo, quando se deparou com um mendigo cheio de fome e frio.

O mendigo pediu-lhe esmola e o soldado, conhecido pela sua generosidade, tirou a sua capa e com a espada cortou-a ao meio, cobrindo o mendigo com uma das partes.

Mais adiante, Martinho encontrou outro pobre homem cheio de frio e ofereceu-lhe a outra metade da sua capa, ficando ele desprotegido perante as baixas temperaturas.

Sem capa, Martinho continuou a sua viagem ao frio e ao vento quando, de repente, e como por milagre, o céu se abriu, afastando a tempestade.

Os raios de sol começaram a aquecer a terra e o bom tempo prolongou-se por cerca de três dias.

Na noite seguinte, Cristo apareceu a Martinho num sonho. Usando o manto do mendigo, voltou-se para a multidão de anjos que o acompanhavam e disse em voz alta: “Martinho, ainda catecúmeno [que não foi batizado], cobriu-me com esta veste”.

Desde essa altura, todos os anos, por volta do dia 11 de Novembro, repetem-se esses dias de calor, a que se passou a chamar “Verão de S. Martinho”.

Martinho foi sepultado a 11 de Novembro, na sua cidade natal Tours, e essa foi a data escolhida para celebrar o seu legado.

Marco Lopes Estorãos - Valpaços