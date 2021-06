Árbitro da A.F. Bragança promovido à arbitragem profissional

João Pedro Afonso, árbitro da Associação de Futebol de Bragança, foi promovido ao futebol profissional, categoria C2. É a primeira vez que um árbitro da AFB consegue este feito.

“Foi com grande satisfação que recebemos a notícia da promoção do João ao futebol profissional. Trabalhou para isso e colheu os frutos do seu empenho”, disse Fernando Lhano, presidente do conselho de arbitragem da A.F. Bragança.

Lhano realçou ainda a “dedicação” de João Pedro Afonso e acredita que é um árbitro com um futuro promissor. “Acredito que no futuro teremos mais alegrias com ele”.

O juiz, de 26 anos, terminou esta sexta-feira o Curso de Formação de Elite, tendo ficado na segunda posição.

Na última temporada, João Pedro Afonso dirigiu 21 jogos no Campeonato de Portugal, Divisão de Honra da A.F. Bragança, Taça de Portugal, Taça Revelação, 2ª Divisão de Juniores e Juniores B.

Foto de A.F. Bragança