Basquetebolista mirandelense chamada à Selecção Nacional 3x3 sub-17

A jogadora, do CPN Basket de Ermesinde, vai representar a Selecção Nacional 3x3 sub-17 feminina, depois da participação no Challenger Europeu de Basquetebol sub-18, em Julho, na Letónia, que Portugal venceu.

A Europe Cup 3x3 realiza-se em Lisboa. Para Inês Lage o factor casa é importante. “Jogar em casa é sempre bom. As competições agora já têm público e isso é uma mais valia”, disse a mirandelense.

Inês Lage está confiante numa boa prestação da equipa das quinas. “As nossas expectativas são sempre altas. Somos uma equipa com muito potencial. Quase todas as jogadoras convocadas participaram no europeu, tanto em sub-16 como em sub-18, e podemos realizar uma boa prova”.

Nesta primeira convocatória foram chamadas oito jogadoras, mas só quatro é que vão integrar a lista definitiva.

O primeiro estágio da Selecção Nacional 3x3 sub-17 feminina começa na sexta-feira, dia 27, e termina no próximo domingo, dia 29 de Agosto, em Braga.