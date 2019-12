Braima Dabó premiado pela imprensa desportiva

O aluno do Instituto Politécnico de Bragança e atleta do Maia Atlético Clube recebeu, na sexta-feira, no Porto, o Troféu CNID Desportivismo, o segundo atribuído pela Associação dos Jornalistas de Desporto e o primeiro a um atleta sénior. O Prémio CNID Desportivismo foi instituído para distinguir gestos de fair play de praticantes de qualquer modalidade.

O corredor, da Guiné-Bissau, foi distinguido mais uma vez distinguido pelo gesto de entreajuda para com um adversário durante os Mundiais de Doha, no passado, do mês de Setembro.

Braima Dabó ajudou o atleta de Aruba, Jonathan Busby, a terminar a prova eliminatória dos cinco mil metros, quando viu que estava fisicamente desgastado, carregando-o até à meta. O guineense chegou a Portugal em 2011 e reside em Bragança.