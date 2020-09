Bruno Pereira é o novo presidente do Clube Académico de Mogadouro

Foi sempre um dos pilares do plantel do Clube Académico de Mogadouro e uma das referências do futsal distrital. Bruno Pereira, filho de Artur Pereira, técnico do Mogadouro, colocou um ponto final na carreira como jogador, “por questões profissionais” e abraça agora outro cargo no clube.

O ex-jogador fez um longo percurso no C.A. Mogadouro, 17 épocas no total entre formação e seniores, e conta ainda com passagens pelo Póvoa Futsal e Freixieiro.

Aos 33 anos, Bruno Pereira assume a liderança do CAM, sucedendo a Carlos Ribeiro. “O Carlos decidiu não dar continuidade à presidência, não havia pessoas com vontade de seguir o projecto e se nós, que sentimos o clube, não dermos continuidade podemos colocar em causa a instituição”, disse.

Esta não foi a primeira vez que foi desafiado para avançar para a presidência do clube. “Era um projecto que já me tinha sido apresentado, a mim e a outros jogadores, na altura em que o Maurício Trigo era presidente. Muito honestamente, eu penso que não era a altura ideal para aceitar este projecto mas nunca há alturas ideais”, contou.

Bruno Pereira assume a liderança do Mogadouro numa fase de reestruturação dos quadros competitivos do futsal, por força da pandemia da Covid-19, e com a qual não concorda. “A federação devia tentar aos poucos fazer as mudanças. Devia ser algo progressivo e não tão radical. Os clubes amadores não estão preparados para esta situação. Nós, Mogadouro, estamos a elaborar o plano de contingência para que os nossos atletas regressem às competições”.

Na nova temporada, o Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão vai contar com 88 clubes e a fase regular vai ser jogada apenas a uma volta. O líder do Mogadouro não espera facilidades mas acredita “na manutenção”.

Quanto ao plantel será bastante renovado, vai contar com 14 ou 16 jogadores e será orientado por Artur Pereira.

Os reforços vão ser apresentados até à próxima segunda-feira, dia 7, data em que começa a pré-época do Mogadouro.