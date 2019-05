Caminhar contra os maus-tratos na infância

Uma caminhada solidária juntou, na manhã de dia 29, mais de 600 pessoas. A iniciativa do Projecto Pontes de Inclusão (Programa Escolhas) pretendeu alertar para os maus-tratos infantis, quase no final do mês internacional da prevenção destes casos, e está inserida num conjunto de actividades que decorreram durante todo o mês de Abril, no âmbito da “Campanha Laço Azul”.