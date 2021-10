Carlos Felisberto reforça equipas técnicas distritais da A.F. Bragança

A Associação de Futebol de Bragança (AFB) já apresentou as equipas técnicas das selecções distritais de futebol e futsal, para a época 2021/2022.

Carlos Felisberto, ex-coordenador técnico do G.D. Chaves e da A.F. Vila Real, é uma das caras novas do staff técnico. O treinador, de 44 anos, vai ter a seu cargo a selecção distrital sub-14, que participa no Torneio Lopes da Silva, e a selecção distrital feminina sub-16.

“O Carlos Felisberto é alguém com uma grande competência na área do treino e da coordenação. Já treinou vários clubes nos distritais e nacionais e é formador da AFB nos cursos de treinadores de futebol”, destacou Sílvio Carvalho, director técnico regional da A.F. Bragança.

Daniel Branquinho, técnico-adjunto do Macedo, e José Teixeira, também reforçam a equipa técnica. “São dois formandos dos nossos cursos de treinadores e decidimos promover os alunos, formandos, com bom desempenho”.

De salientar o regresso de Rafael Nascimento. O actual treinador do C.A. Macedo de Cavaleiros vai treinar a selecção distrital sub-12.

Já Carolina Azevedo, da Associação Recreativa Alfandeguense, vai trabalhar com José Teixeira na selecção distrital sub-14 feminina.

Quanto ao técnico Nuno Fernandes tem a seu cargo os sub-13 masculinos e Pedro Fernandes mantém-se como técnico de guarda-redes de todas as seleções distritais.

Na nova temporada a AFB avança com uma selecção sub-17 masculina. Sílvio Carvalho é o seleccionador da equipa que vai participar num Torneio da AF Porto. “Esta selecção vai contar com muitos jogadores que participaram no último Torneio Lopes da Silva”, acrescentou Sílvio Carvalho.

Destaque ainda para o regresso da Taça das Regiões. Sílvio Carvalho, seleccionador distrital, Nelson Moreira, técnico distrital, e Pedro Fernandes, técnico de guarda-redes, começam os trabalhos com a selecção distrital de seniores masculinos no início de Janeiro de 2022.

A fase de grupos da competição realiza-se de 28 a 30 de Janeiro, faltando definir o local para a realização dos jogos.

Foto de A.F. Bragança