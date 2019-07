Festival das Migas e do Peixe do Rio deslocalizado da Foz do Sabor

O Festival das Migas e do Peixe do Rio realiza-se há dez anos, no concelho de Torre de Moncorvo. Todos os anos é feito na única aldeia piscatória de Trás-os-Montes, a Foz do Sabor, porém, nesta edição, como está inserido na II Exposição de Empresas, Emprego e Empreendedorismo, foi deslocado para o Pavilhão Municipal de Torre de Moncorvo, onde está a decorrer a feira.