Luís Bacelo vence em Bragança

São Pedro dos Sarracenos, no concelho de Bragança, foi palco, este domingo, da quarta etapa do Campeonato de Trial 4x4 pelo quarto ano consecutivo.

Luís Bacelo voltou a ser feliz na pista brigantina e venceu em Absolutos, depois do triunfo em Proto no ano passado. O triunfo do piloto acende a luta pelo título.

Em Super Proto, Cláudio Ferreira (Auto Higino) subiu ao lugar mais alto do pódio, terminando a resistência de três horas com 13 voltas à pista.

Nuno Matos venceu em Extreme ao volante de um Land Rover Defender, João Fernandes em Nissan Patrol triunfou na Classe de Promoção, Marco Belo foi o que mais voltas (11) deu em UTV/Buggy e Pedro Pereira triunfou na Classe de Fun, sendo que esta foi a categoria com mais participantes em Bragança.

A etapa de Bragança contou com 34 equipas e a organização da Associação TT Sem Limites e do Clube Trilhos do Norte.

O Campeonato de Portugal de Trial 4x4 segue para Paredes, que recebe a quinta etapa nos dias 12 e 13 de Outubro.

Classificação da 4ª etapa:

Classe Absoluto

1.º Luís Bacelo – Nissan Patrol – 13 voltas

2.º Cláudio Ferreira – Crawler Mercedes – 13 voltas

3.º Marcelo Lopes – Toyota Land Cruiser 250 – 13 voltas

Classe Proto

1.º Luís Bacelo – Nissan Patrol – 13 voltas

2.º Marcelo Lopes – Toyota Land Cruiser 250 – 13 voltas

3.º António Henriques – Proto XS5 – 11 voltas

Classe Super Proto

1.º Cláudio Ferreira – Crawler Mercedes – 13 voltas

2.º Laurindo Mendonça – Jimmy Proto Crawler – 10 voltas

3.º Sérgio Ferreira – Jimmy’s 4x4 48PC2 – 9 voltas

Classe Extreme

1.º Nuno Matos – Land Rover Defender 110 – 13 voltas

2.º Carlos Gomes – Nissan Proto – 13 voltas

3.º Bruno Bastos – Nissan Patrol Y 60 – 7 voltas

Classe Promoção

1.º João Fernandes – Nissan Patrol – 9 voltas

2.º Paulo Silva – Suzuki Samurai – 5 voltas

Classe UTV/Buggy

1.º Marco Melo – Polaris RZR 100XP – 11 voltas

2.º Carlos Martins – Bombardier Can-Am Maverick – 10 voltas

3.º Daniel Duque – Polaris RZR – 10 voltas

Classe Fun

1.º Pedro Pereira – Nissan Patrol y60 – 4 voltas

2.º Francisco Tiago – Suzuki Samurai – 4 voltas

3.º Diogo Ferreira – Nissan Patrol – 3 voltas

