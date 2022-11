Macedense regressa às vitórias

O Grupo Desportivo Macedense somou um triunfo caseiro, esta terça-feira, na recepção ao ABC Nelas, 5-2 foi o resultado do jogo relativo à jornada 7 da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Golos só na segunda metade, depois de alguma falta de pontaria da formação treinada por Costinha, que dispôs de três bolas ao poste.

Na segunda metade, Riquinho e Pauleta colocaram o Macedense a vencer por 2-0. No entanto, o ABC Nelas conseguiu chegar ao empate por intermédio de Júlio Mendes e Fábio Neves.

O jogo estava em aberto no que diz respeito ao adversário e foram os locais se mostram mais certeiros. Banha, Zé João e Novamente Pauleta garantiram o triunfo do Macedense.

“Na primeira parte estivemos por cima do jogo, mas com alguma falta de eficácia, assim o jogo foi 0-0 para o intervalo. No início da segunda parte chegámos ao 2-0 fruto do nosso domínio. Depois, o adversário conseguiu empatar. Fizemos o 3-2 e o adversário arriscou com o 5 elemento, fase em que fizemos mais dois golos”, referiu Costinha, técnico do GDM.

O triunfo caseiro marcou o regresso do Macedense às vitórias. A formação de Macedo de Cavaleiros subiu para o oitavo lugar com seis pontos e na próxima jornada joga fora com o Póvoa Futsal.