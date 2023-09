Miranda do Douro recebe festa do desporto distrital do Grupo PressNordeste

Cerca uma centena de atletas e colectividades do distrito de Bragança vão passar, no próximo sábado, pelo Auditório Municipal de Miranda do Douro.

Trata-se da VIII Gala Prémios Nordeste Desporto que distingue atletas e clubes que alcançaram títulos na última época nas várias vertentes desportivas.

A iniciativa realiza-se pela primeira vez na cidade mirandesa e é aplaudida pela presidente da Câmara Municipal. “Para nós é um orgulho estar associado a este tipo de eventos. É, no fundo, uma promoção do desporto. Premiar estes atletas é premiar a prática de desporto e Miranda do Douro tem feito a diferença nesse aspecto”, destacou Helena Barril.

O futsal tem dado visibilidade à cidade e para isso muito tem contribuído o trabalho do Clube Desportivo Miranda do Douro, que apenas em um ano de história somou três troféu, foi campeão distrital, venceu a taça distrital e a Supertaça António Parente.

Helena Barril não esconde a satisfação com os feitos alcançados pelo jovem clube. “Foi uma circunstância muito feliz ou várias que resultaram nestes títulos para um clube que estava numa fase embrionária São feitos que, naturalmente, acabam por projectar Miranda do Douro. É um clube que tem muito mérito e que já está numa posição cimeira no futsal”.

O município apresenta uma vasta oferta desportiva e tem apoiado várias iniciativas nas várias vertentes desportivas, ciclismo, atletismo, futsal, entre outras.

Os desportos aquáticos também estão a ganhar dimensão com as aulas de natação e hidroginástica na piscina municipal coberta.

A prática de desporto em idade sénior também é uma prioridade. “Vemos o desporto como algo salutar para todas as faixas etárias. Estamos a fomentar a prática de desporto na Universidade Sénior com várias opções, desde a natação, a marcha, a corrida, o walking football. Temos ainda a escola de formação de futebol com várias crianças e jovens. Não nos podemos esquecer das caminhadas. Há uma preocupação grande da parte do executivo em apoiar e promover a prática do desporto”.

A cidade de Miranda do Douro tem sido ainda o local de eleição da Federação Portuguesa de Voleibol para estágios das selecções nacionais jovens e de jogos particulares com a congénere de Espanha.

Depois de Mirandela, que já recebeu o evento duas vezes, Moncorvo, Vimioso, Vinhais, Bragança, Vila Flor, a Gala Prémios Nordeste Desporto do Grupo PressNordeste segue para Miranda do Douro. A cerimónia tem início às 21h00, no Auditório Municipal, e vai distinguir cerca de uma centena de atletas e clubes que conquistaram títulos na última época desportiva nas várias modalidades.