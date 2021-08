Moncorvo vai receber Campeonato do Mundo e Nacional de Pesca ao Achigã em embarcação

Torre de Moncorvo vai receber, em 2023, o Campeonato do Mundo de Pesca ao Achigã em embarcação.

O evento vai trazer à Albufeira do Baixo Sabor cerca de 15 selecções e pescadores profissionais de todo o mundo. “As selecções chegam, no mínimo, 15 dias antes da prova. Estamos a falar de 14 a 15 selecções com 20 pessoas cada. Vamos ter cá os Estados Unidos que têm pescadores profissionais e trazem a ESPN que transmite em directo para os Estados Unidos, onde a pesca desportiva é profissional”, contou Francisco Morais, do Clube de caça e Pesca de Torre de Moncorvo.

A iniciativa tem total apoio do município e resulta dos protocolos celebrados com a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva.

Já este ano, no próximo mês de Setembro, Moncorvo acolhe o Campeonato Nacional de Pesca ao Achigã em embarcação, nos dias 11 e 12, e a Taça de Portugal, no dia 25.

Francisco Morais considera que a Albufeira do Sabor reúne “as condições ideais” para a pesca ao achigã. “O Sabor é um diamante em bruto, como costumo dizer, que começa a ser lapidado”.

Entretanto, o Clube de Caça e Pesca de Moncorvo e o Bass Nation Portugal organizaram, no passado fim-de-semana, um Open de Pesca ao Achigã em embarcação.

A prova contou com cerca de 70 participantes, em 34 embarcações, de várias zonas do país e do estrangeiro.