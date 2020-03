Morreu Telmo Seixas

Telmo Seixas foi árbitro de futebol nas décadas de 60 e 70, tendo arbitrado jogos na extinta terceira divisão nacional. Posteriormente, foi colaborador de desporto do Jornal o Cardo, Informativo e Nordeste.

Telmo Seixas era ainda o colaborador mais antigo do Jornal A Bola.

*Foto de arquivo do GDB com Telmo Seixas (à esq.) a entrevistar Romeu Gomes (antigo presidente do GDB)