Selecção de futsal sub-15 da A.F. Bragança entra a perder no TIA

A selecção distrital de futsal da A.F. Bragança iniciou a participação no Torneio Inter-associações sub-15 com uma derrota, 2-3 frente à A.F. Angra do Heroísmo. Angélico Monteiro e Alexandre Barrigão apontaram os golos dos brigantinos.

Amanhã a A.F. Bragança defronta a congénere de Beja, segue-se o confronto com a Guarda na segunda-feira e o jogo com Vila Real na terça-feira, último dia da competição.

Foto de A.F. Bragança